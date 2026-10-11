Наклейка с рекламой на машине может обернуться водителю штрафом

Автоюрист Соловьева предупредила о штрафах до 1 млн рублей за рекламу на машине

Автоюрист Катерина Соловьева объяснила «Ленте.ру», что единого правила для рекламы на автомобиле не существует: все зависит от того, как владелец использует транспортное средство. Отсюда и разная ответственность.

По ее словам, реклама на машинах бывает звуковой, цветографической и интерактивной – и каждый формат попадает под свой набор норм. «Если мы говорим о рекламе, то нужно разделить звуковую, цветографическую и интерактивную рекламу на самих транспортных средствах. Когда мы говорим о требованиях, мы здесь предусматриваем сразу ряд законов и подзаконных актов», – приводит издание слова эксперта.

Безопасность и запретные места

На первом месте – безопасность. Статья 20 Закона о рекламе требует, чтобы информация на автомобиле не мешала обзору ни самому водителю, ни другим участникам движения.

Есть и прямой список машин, где рекламу размещать нельзя вообще: ГАИ, скорая помощь, МВД, МЧС.

За нарушения отвечает статья 14.38 КоАП РФ. Гражданину это грозит штрафом от 2 до 5 тыс. рублей, должностному лицу – от 30 до 50 тыс., а юридическому – вплоть до 1 млн рублей.

Цвет кузова и стоянка с рекламой

Отдельная тонкость – изменение цвета кузова. Если рекламное покрытие перекрывает основной цвет, указанный в СТС и ПТС, у владельца могут возникнуть претензии.

Причем держать автомобиль преимущественно как передвижную рекламную конструкцию тоже нельзя. Например, надолго оставлять машину с рекламой на одном месте – плохая идея.

По сути, ключевой момент здесь не сама наклейка, а то, как именно эксплуатируется транспортное средство.

Символика, лозунги, наказание

За размещение запрещенной символики или лозунгов штраф скромнее – от 1 до 2 тыс. рублей.

Правда, вместе со штрафом предмет могут конфисковать, а альтернативой становится административный арест до 15 суток.

О том, как сэкономить на шиномонтаже, «За рулем» уже рассказывал.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!