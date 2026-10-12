Haval объявил о расширении возможностей мультимедийной системы авто

Haval расширил возможности медиасистем четырех кроссоверов и внедорожника в РФ

Российские владельцы автомобилей Haval получили доступ к новой версии программного обеспечения. Речь идет о машинах, в комплектацию которых заложена функция обновления «по воздуху» – Over the air, или сокращенно OTA. О запуске сообщили в медиацентре GWM.

Кому адресовано обновление

Скачать прошивку можно своими силами, записываться к дилеру не нужно. Хозяину машины достаточно зайти в GWM ID и запустить установку оттуда.

Список моделей выглядит так: F7 2024 и 2026 модельных годов, F7x 2025 и 2026, H3 2025 и 2026, H7 2025 и 2026, а также H9 2026 модельного года. Помимо этого, апдейт приходит на автомобили, которые прошли процедуру дооснащения цифровыми сервисами.

Что именно появится в системе, зависит от конкретной модели и года выпуска. Именно от этих двух параметров зависит набор новых возможностей для взаимодействия с мультимедийным интерфейсом.

Что меняется в мультимедиа

Яндекс Карты в обновленной версии получили более широкий набор функций. Еще один заметный пункт – стал доступен сервис VK Видео.

Отдельно разработчики поработали над телематическим модулем и голосовым помощником. Оптимизация затронула и часть сервисов Яндекса – они должны работать шустрее и стабильнее.

Интерфейс тоже перестраивается. Владельцы увидят смарт-виджеты и плавающие виджеты, а управлять экраном теперь можно жестом «свайп назад».

Смартфон и камеры: что улучшили

Появилась возможность подключаться к точке доступа смартфона и одновременно пользоваться Apple CarPlay либо Android Auto. Раньше такое сочетание было недоступно.

Камера кругового обзора тоже получила доработку. Улучшения заметны в тот момент, когда активна связь с Apple CarPlay.

Ранее «За рулем» рассказывал, что новая версия кроссовера Belgee Х50 появилась в автосалонах.

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