Популярный в России рамный внедорожник обновят: как изменится автомобиль?

Great Wall Motor готовит обновленный Tank 500: все изменения

Great Wall Motor выводит на рынок модернизированный внедорожник Tank 500. Машину уже засняли на стоянке у официальных дилеров – снимками поделились фотошпионы.

Внешне от нынешней версии новинку почти не отличить. Разве что кузов теперь красят в винно-красный цвет, а на решетке радиатора красуется логотип бренда покрупнее.

Tank 500

А вот в салоне перемены заметнее: появился двойной сенсорный экран, да и отделка здесь белая.

На кадрах видно, что автомобиль получил гибридную систему Hi4-Z. В ее составе – двухлитровый турбированный двигатель, трехступенчатая трансмиссия DHT и отдельные электромоторы спереди и сзади.

О других китайских новинках, которые вот-вот доберутся до России, «За рулем» уже рассказывал.

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