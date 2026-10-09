Популярный в России рамный внедорожник обновят: как изменится автомобиль?
Great Wall Motor выводит на рынок модернизированный внедорожник Tank 500. Машину уже засняли на стоянке у официальных дилеров – снимками поделились фотошпионы.
Внешне от нынешней версии новинку почти не отличить. Разве что кузов теперь красят в винно-красный цвет, а на решетке радиатора красуется логотип бренда покрупнее.
А вот в салоне перемены заметнее: появился двойной сенсорный экран, да и отделка здесь белая.
На кадрах видно, что автомобиль получил гибридную систему Hi4-Z. В ее составе – двухлитровый турбированный двигатель, трехступенчатая трансмиссия DHT и отдельные электромоторы спереди и сзади.
О других китайских новинках, которые вот-вот доберутся до России, «За рулем» уже рассказывал.
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