АВТОВАЗ показал спортивную Искру — мощность 259 л.с.

Представлена Lada Iskra TMS — спортивный автомобиль для нового монокубка

АВТОВАЗ подготовил спортивный автомобиль Lada Iskra TMS для нового монокубка, получившего название Lada Iskra Cup.

Соревнования на таких машинах начнутся в следующем гоночном сезоне, а в этот уик-энд первые собранные машины презентуют в рамках финала РСКГ на трассе Moscow Raceway. Мероприятие носит название Lada Iskra Cup Fest и приурочено к 55-летию спортивной истории АВТОВАЗа.

Новый автомобиль зрители смогут рассмотреть в деталях: будет отдельная фотозона с машиной, а рядом – экспозиция компании TMS Motorsport, которая занималась этим проектом.

Известны некоторые характеристики и особенности конструкции Iskra TMS: 1.6 турбо (259 л.с.), 6-ступенчатая кулачковая секвентальная коробка TMS-90, гоночные тормоза и комплекс систем безопасности для кольцевых гонок. Нажатием кнопки на руле пилот сможет активировать режим TMS Boost, кратковременно поднимающий мощность до 280 л.с.

Главная программа Lada Iskra Cup Fest пройдет 10 октября. Помимо презентации новой техники запланированы лекции по истории автоспорта, встречи с известными гонщиками, а также автопарад «55 лет побед: от ВАЗ-2101 до Lada Iskra TMS», в котором примет участие 71 автомобиль, от первых раллийных Lada до современных спортивных машин. Цифра 71 символична: в 1971 году ВАЗ-2101 вышел на первый международный старт.

Ранее «За рулем» подробно рассказывал о новой спортивной Искре — впервые прототип Iskra TMS показывали на ПМЭФ-2026.