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АВТОВАЗ показал спортивную Искру — мощность 259 л.с.

Представлена Lada Iskra TMS — спортивный автомобиль для нового монокубка

АВТОВАЗ подготовил спортивный автомобиль Lada Iskra TMS для нового монокубка, получившего название Lada Iskra Cup.

Соревнования на таких машинах начнутся в следующем гоночном сезоне, а в этот уик-энд первые собранные машины презентуют в рамках финала РСКГ на трассе Moscow Raceway. Мероприятие носит название Lada Iskra Cup Fest и приурочено к 55-летию спортивной истории АВТОВАЗа.

Новый автомобиль зрители смогут рассмотреть в деталях: будет отдельная фотозона с машиной, а рядом – экспозиция компании TMS Motorsport, которая занималась этим проектом.

АВТОВАЗ показал спортивную Искру — мощность 259 л.с.

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Известны некоторые характеристики и особенности конструкции Iskra TMS: 1.6 турбо (259 л.с.), 6-ступенчатая кулачковая секвентальная коробка TMS-90, гоночные тормоза и комплекс систем безопасности для кольцевых гонок. Нажатием кнопки на руле пилот сможет активировать режим TMS Boost, кратковременно поднимающий мощность до 280 л.с.

АВТОВАЗ показал спортивную Искру — мощность 259 л.с.

Главная программа Lada Iskra Cup Fest пройдет 10 октября. Помимо презентации новой техники запланированы лекции по истории автоспорта, встречи с известными гонщиками, а также автопарад «55 лет побед: от ВАЗ-2101 до Lada Iskra TMS», в котором примет участие 71 автомобиль, от первых раллийных Lada до современных спортивных машин. Цифра 71 символична: в 1971 году ВАЗ-2101 вышел на первый международный старт.

Ранее «За рулем» подробно рассказывал о новой спортивной Искре — впервые прототип Iskra TMS показывали на ПМЭФ-2026.

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Источник:  АВТОВАЗ. Официально
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