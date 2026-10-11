Land Rover готовит «Baby Defender» – это компактный конкурент Mercedes-Benz Little G

JLR расширяет линейку Defender: в 2027 году выйдет компактный электромобиль и гибридная версия

Легендарное семейство Land Rover Defender готовится к значительному расширению.

Компания JLR анонсировала выпуск самой компактной модели в истории линейки, которая получила неофициальное прозвище «Baby Defender».

Land Rover готовит «Baby Defender». Рендер новинки

Ожидается, что автомобиль выйдет на рынок в 2027 году. Хотя официальное имя еще не утверждено, в отрасли обсуждают варианты Defender Sport или Defender 80.

Шпионские снимки подтверждают, что дизайн останется верным традициям: угловатый силуэт, вертикальные пропорции и массивные арки делают его похожим на уменьшенную версию модели L663. Длина новинки составит около 4,5 метра, что переводит ее в класс среднеразмерных внедорожников, ориентированных на городскую эксплуатацию.

Технической основой послужит новая платформа EMA (Electric Modular Architecture). Она поддерживает 800-вольтовую сеть и зарядку мощностью до 350 кВт, что обеспечит минимальное время зарядки. Платформа также позволяет создать просторный салон и установить батареи с высокой плотностью энергии.

JLR подтвердила, что помимо электрической версии появится и полноценный гибрид.

В отличие от классического «старшего брата», «Baby Defender» не будет делать ставку на экстремальное бездорожье. Приоритет отдан динамике на асфальте и повседневному комфорту. Тем не менее, внедорожные качества сохранятся, а широкий выбор аксессуаров для активного отдыха поддержит имидж бренда «Go-anywhere».

Интересно, что Land Rover не одинок в этом сегменте: Mercedes-Benz также разрабатывает компактный электрический G-класс, известный как «Little G». Обе модели нацелены на растущий спрос на премиальные электромобили.

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