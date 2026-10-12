Новейший Tiguan заменит сразу две модели: представлен новый кроссовер

Volkswagen представил ID. Tiguan: три версии мощностью 190-299 сил

Volkswagen рассекретил ID. Tiguan – среднеразмерный электрический SUV, которому в европейской линейке предстоит заменить сразу две модели: ID.4 и ID.5.

Дело тут не в очередной новинке с приставкой ID. Марка переписывает саму логику названий, и это, пожалуй, важнее любых технических деталей.

Tiguan давно держит титул самого продаваемого автомобиля Volkswagen в мире. Что до пары ID.4 и ID.5, вместе они разошлись тиражом чуть более 950 000 машин – цифра солидная, но индексы так и не стали для покупателя чем-то родным. Теперь вместо абстрактных цифр марка берет сильное и знакомое имя.

Глава Volkswagen Томас Шефер описывает ID. Tiguan как объединение двух успешных историй – бестселлера Tiguan и электромобилей семейства ID.

Внешне новичок заметно агрессивнее прежних ID.4 и ID.5. Volkswagen рассказывает про новый язык дизайна Pure Positive, хотя покупатель скорее оценит другое: кроссовер стал ближе к классическому SUV – массивнее, солиднее и уже не таким «мыльным». Кстати, вернулись и привычные дверные ручки pull-style, которые надо тянуть на себя.

Версий заявлено три. Начальная – заднеприводная, со 190 л.с. и батареей 58 кВт·ч. Ступенью выше идет тоже задний привод, но уже на 286 л.с. с аккумулятором 77 кВт·ч. Топовая модификация 4Motion получила полный привод, 299 л.с. и такую же батарею на 77 кВт·ч.

Запас хода по WLTP доходит до 600 км, правда точная цифра зависит от версии. Практичность оставили на уровне семейного кроссовера: 534 л в основном багажнике и еще 32 л в дополнительном отсеке под капотом. Буксировать прицеп машина с батареей на 58 кВт·ч сможет массой до 1800 кг, варианты на 77 кВт·ч – до 2000 кг.

Через адаптер от тяговой батареи можно питать внешние устройства – хоть электрогриль, хоть электровелосипед. В стандартное оснащение записали и режим движения с управлением одной педалью: стоит отпустить акселератор, и автомобиль интенсивно замедляется. А система Connected Travel Assist помогает удерживать полосу, поддерживает смену полос на автомагистралях и распознает красный сигнал светофора, чтобы остановить машину.

Салон переделали с оглядкой на критику ранних ID-моделей. Теперь здесь 10-дюймовая цифровая приборная панель, 15-дюймовый центральный экран и 12-дюймовый дисплей переднего пассажира – такое решение у Volkswagen на европейском рынке появилось впервые.

Но главное внутри – не экраны, а обычные кнопки. Физические клавиши вернулись на руль, базовые функции климата вынесены на отдельную панель, а громкость и переключение треков отдали отдельной шайбе на центральной консоли.

Есть и более эмоциональная деталь – Retro-дисплеи. Кнопка View на руле включает оформление приборов в стиле Golf IV с сине-красной графикой: слева классический спидометр, справа стилизованный «тахометр», показывающий поток энергии электропривода. На центральном экране открывается виртуальный гараж с Golf I, Golf II Country, Golf IV, Tiguan I, Race Touareg и Beetle.

Список опций выглядит богато: электроприводы передних сидений, массаж, память, вентиляция, аудиосистема Harman Kardon на 480 Вт и панорамная крыша. Добавьте сюда цифровой ключ, позволяющий открыть машину со смартфона.

Комплектаций предусмотрено четыре: Trend, Life, Style и R-Line. Предзаказы в Германии и ряде европейских стран стартуют 13 октября, цена – от 42 695 евро (примерно 4 млн рублей).

На рынок модель выйдет в начале 2027 года. Именно с этого момента ID.4 и ID.5 в Европе уступят место новому имени.

О том, что новые электрокары Volkswagen приходится отзывать, «За рулем» уже рассказывал.

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