Кто будет платить штраф за непристегнутых пассажиров на заднем сиденье?

Штраф за непристегнутого пассажира: водителю — 1500 рублей, пассажиру — 500 рублей

Искать виноватого поздно, когда инспектор уже остановил машину из-за человека на заднем сиденье без ремня. Пристегиваться – прямая обязанность пассажира, а водитель не вправе продолжать движение, пока это требование не выполнено. Разберемся, кого и на какую сумму накажут.

Кто платит за непристегнутого пассажира

Едет человек без ремня – отвечать придется обоим. Водителю грозит штраф 1500 рублей по статье 12.6 КоАП РФ, причем количество непристегнутых в салоне на сумму не влияет. Самому пассажиру выпишут предупреждение либо штраф 500 рублей – это часть 1 статьи 12.29 КоАП РФ.

Любопытный нюанс: наказать водителя инспектор ГАИ вправе даже тогда, когда во время движения ремень был пристегнут. Все решают считаные секунды – автомобиль встал, пассажир отстегнулся, и к машине тут же подходит сотрудник. Выглядит это так, будто поездка шла без ремня, хотя на деле человек был пристегнут.

Составили протокол – внимательно проверьте документ: данные автомобиля, место и время остановки, обстоятельства нарушения должны быть указаны верно. Как правило, вменяют статью 12.6 КоАП РФ. В графе для объяснений можно написать, что пассажира просили пристегнуться, но он отказался – штраф это вряд ли отменит, зато позицию водителя зафиксирует.

Отказываться от подписи без причины не стоит: протокол останется в силе, а инспектор просто поставит отметку. Внеся замечания, заберите копию и сохраните ее – она выручит, если позже возникнут вопросы к содержанию документа или порядку оформления.

Как оспорить штраф и избежать его

Если водитель уверен, что нарушения не было, свою версию лучше сразу отразить в протоколе: спокойно опишите, когда машина остановилась и в какой момент пассажир снял ремень. Устной беседы с инспектором недостаточно – при дальнейшем разбирательстве смотрят прежде всего на оформленные материалы. Большую роль сыграет запись с регистратора: она помогает восстановить последовательность событий и понять, находилась ли машина в движении. При необходимости водитель вправе попросить приобщить видео с камеры сотрудника ГАИ.

Копию протокола инспектор обязан выдать независимо от того, подписал водитель документ или отказался это делать. Не передали экземпляр – укажите такой факт в жалобе. На обжалование постановления отводят десять дней: обращаться нужно к вышестоящему должностному лицу ГАИ либо в районный суд. Одного несогласия обычно мало, поэтому решают видеозапись и ошибки, допущенные при оформлении.

Подобной ситуации проще избежать еще до начала поездки. Не хочет пассажир пристегиваться – водитель вправе не трогаться с места или вовсе отказаться его везти. При столкновении человек без ремня резко летит вперед и может тяжело травмировать и себя, и тех, кто сидит спереди.

После первой остановки нарушение нужно устранить немедленно. Поедет пассажир дальше без ремня, машину снова остановят – инспектор выпишет новый штраф, и предыдущее постановление от повторного наказания не спасет. Кстати, оплатить штраф можно со скидкой 25%, если уложиться в установленный срок.

Ранее о ремнях безопасности пассажира и связанных с ними отзывах машин «За рулем» рассказывал.

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