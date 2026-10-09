Российская Volga в стиле Maybach: в России продают уникальный кроссовер K50
Летом этого года на российском рынке дебютировал кроссовер Volga K50. Покупателю предложили три комплектации на выбор – «Комфорт», «Премиум» и «Эксклюзив».
Оттенков кузова, кстати, шесть: белый, серебристый, серый металлик, серый матовый, темно-зеленый и черный.
А вот тем, кому стандартной палитры мало, петербургский дилер подготовил вариант поинтереснее. В продаже у него появился автомобиль в двухцветной окраске – с серебристым низом и черным верхом. Цена такого экземпляра составляет 4 349 000 рублей.
Технически от обычной версии K50 он ничем не отличается. На деле все то же: двухлитровый турбомотор мощностью 238 лошадиных сил, восьмиступенчатый автомат и полный привод.
О других российских новинках «За рулем» рассказывал — например, о спортивной Ладе Искре мощностью 259 л.с.
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