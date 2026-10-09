Новейший роскошный минивэн за 12 млн рублей оказался смертельно опасен

У трех минивэнов Maextro V800 на тестах сломалась скоба педали тормоза

Роскошный минивэн Maextro V800, который Huawei делала вместе с JAC, угодил в скандальную историю. Причина серьезная: неполадки в тормозной системе. Машина стоит около 1 млн юаней, то есть примерно 12 млн рублей.

Что именно случилось? На испытаниях по экстренному торможению у трех автомобилей с небольшим пробегом полностью сломалась скоба педали тормоза. На закрытой трассе машины резко останавливались со 100 км/ч до полной остановки, причем неполадки вылезли у всех трех экземпляров. Датчики усилия нажатия на педаль показывали разное: у одного авто максимум достиг 4589 Н, у другого – 1612 Н.

Maextro V800

Предварительный анализ намекает на возможные конструктивные недостатки самой педали. На деле из-за поломки ножной тормоз перестает работать совсем. Водителю в такой ситуации остается тормозить «P» – парковочной передачей. Зато расплата за это ощутимая: тормозной путь вырастает с 38 до 140 метров, а риск потерять контроль над машиной заметно повышается.

В руководстве пользователя Maextro V800 сказано прямо: аварийный тормоз в положении «P» нужен только для замедления движения. Полноценно заменить обычное торможение он не может.

Интерьер Maextro V800

Официального заявления по поводу этого инцидента компания Maextro пока не предоставила.

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