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Новейший роскошный минивэн за 12 млн рублей оказался смертельно опасен

У трех минивэнов Maextro V800 на тестах сломалась скоба педали тормоза

Роскошный минивэн Maextro V800, который Huawei делала вместе с JAC, угодил в скандальную историю. Причина серьезная: неполадки в тормозной системе. Машина стоит около 1 млн юаней, то есть примерно 12 млн рублей.

Что именно случилось? На испытаниях по экстренному торможению у трех автомобилей с небольшим пробегом полностью сломалась скоба педали тормоза. На закрытой трассе машины резко останавливались со 100 км/ч до полной остановки, причем неполадки вылезли у всех трех экземпляров. Датчики усилия нажатия на педаль показывали разное: у одного авто максимум достиг 4589 Н, у другого – 1612 Н.

Maextro V800
Maextro V800

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Предварительный анализ намекает на возможные конструктивные недостатки самой педали. На деле из-за поломки ножной тормоз перестает работать совсем. Водителю в такой ситуации остается тормозить «P» – парковочной передачей. Зато расплата за это ощутимая: тормозной путь вырастает с 38 до 140 метров, а риск потерять контроль над машиной заметно повышается.

В руководстве пользователя Maextro V800 сказано прямо: аварийный тормоз в положении «P» нужен только для замедления движения. Полноценно заменить обычное торможение он не может.

Интерьер Maextro V800
Интерьер Maextro V800

Официального заявления по поводу этого инцидента компания Maextro пока не предоставила.

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Источник:  Авто Mail
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