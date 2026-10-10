Дешевле самого доступного «китайца»: в Россию привезли новый кроссовер Toyota

В России продают кроссоверы Toyota Raize с ценами от 1,75 млн рублей

Кроссовер Toyota Raize, который японцы делали вместе со своей дочерней Daihatsu, добрался до нашей страны – правда, не по официальным каналам. Машины везут компании из разных регионов, а на одном из классифайдов ценник начинается с 1,75 млн рублей.

Toyota Raize

Во Владивостоке новый Raize готовы привезти «под ключ» за 1 750 000 рублей. Фотографии в объявлении намекают: это самая простая версия, мультимедийной системы тут нет вообще. Зато кондиционер, подогрев зеркал, электростеклоподъемники, электрорегулировка зеркал и несколько USB-портов для зарядки гаджетов на месте.

Кто хочет удобств побольше, тому придется раскошелиться: там же во Владивостоке более «богатый» кроссовер заказывают минимум за 1 873 000 рублей. Сенсорная медиасистема, мульти-руль с кожаным ободом, кондиционер, центральный подлокотник в кожаной обивке и двухцветные легкосплавные диски вместо пластиковых «колпаков» – вот что входит в оснащение.

Еще один вариант – за 2 050 000 рублей, но уже в Чебоксарах, тоже под заказ. А в Челябинске похожий кроссовер продают из наличия по той же цене: литых дисков нет, зато стоит современная незаводская медиасистема с русскоязычным интерфейсом, плюс бесключевой доступ, передние и задние парктроники, камера заднего вида и многое другое.

Только вот с машинами, которые ввозят под заказ, все не так просто. Итоговая сумма зависит от комплектации, курса валют, доставки, таможенных платежей, утильсбора и других факторов. Так что указанная цена вовсе не подтверждает, что автомобиль достанется покупателю именно за эти деньги.

На таком фоне отечественный Москвич 3 выглядит дороже. С октября скидку в 260 тыс. рублей сняли, и в самой доступной комплектации с вариатором он стоит 2 041 000 рублей. Калужский Tenet T4L оценили минимум в 2 329 000 рублей, а Haval Jolion с роботом обойдется уже от 2 499 000 рублей.

Есть нюанс, о котором забывать не стоит: все описанные выше «Рэйзы» – праворульные. Версия с левым рулем, привычная большинству россиян, тянет куда дороже. В Новосибирске такой экземпляр выставили на продажу за 2 485 000 рублей, а в Магнитогорске за второй просят 2 490 000 рублей.

Интерьер Toyota Raize

Под капотом у леворульных Toyota Raize – литровый турбированный двигатель на 98 сил в паре с вариатором. У машин с праворульной компоновкой может стоять как этот турбомотор, так и 87-сильный «атмосферник» объемом 1,2 литра, и бесступенчатый вариатор им тоже положен.

Между прочим, Raize – не единственная новинка из альтернативных поставок. Ранее сообщалось, что в Россию привезли на продажу несколько сотен новых седанов Toyota Camry в последнем кузове XV80, изначально выпущенных для китайского рынка. Производит их совместное предприятие GAC-Toyota, к нам они попадают по неофициальным схемам, а на одном из классифайдов стоят минимум 3 550 000 рублей.

О том, с какими сложностями сталкивается владелец праворульной машины, «За рулем» уже рассказывал.

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