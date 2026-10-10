BMW пойдет по пути китайцев в производстве автомобилей: что изменится?

К 2032 году стандартизированные компоненты займут основную часть бюджета BMW

BMW берет курс на унификацию: вместо уникальных деталей, разработанных под каждую конкретную модель, все чаще пойдут готовые, стандартизированные компоненты. К 2032 году они должны занять основную часть ежегодного закупочного бюджета компании, а его размер – примерно €80 млрд. Одновременно число уникальных деталей планируют урезать вдвое.

BMW Neue Klasse

Логика здесь простая – экономия на масштабе. Когда одну и ту же деталь покупают сразу несколько производителей, объемы растут, а себестоимость единицы продукции падает. Есть и вторая статья экономии: меньше денег уйдет на собственные инженерные разработки BMW.

По сути, немецкий концерн перенимает подход китайской автомобильной промышленности, чтобы укрепить свои позиции в конкурентной борьбе. «Компания BMW стремится перенять опыт китайской автомобильной промышленности в попытке повысить свою конкурентоспособность. Немецкий автопроизводитель планирует значительно расширить использование стандартизированных, готовых компонентов вместо разработки деталей на заказ для каждой модели», – отмечается в публикации.

Новый генеральный директор BMW Милан Неделькович не видит особого смысла изобретать велосипед, если кто-то уже сделал хороший: «На рынке есть убедительные промышленные стандарты, и было бы неправильно их не использовать».

Превратится ли машина в конструктор? В компании уверяют, что нет. Качество, динамика и идентичность бренда при таком подходе не пострадают. Главная цель совсем другая – сократить разрыв в издержках с китайскими автопроизводителями, которые стали эффективнее как раз за счет совместного использования компонентов между брендами и моделями.

Зато получить часть этих преимуществ BMW хочет, не отказываясь от премиального позиционирования.

Впрочем, о том, как меняется рынок запчастей и сервиса, «За рулем» уже рассказывал.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!