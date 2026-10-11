Тюнеры превратили Suzuki Jimny в американский внедорожник из 90-х

Ателье C.L.Link из Хиросимы переделало Suzuki Jimny Nomade в стиле GMC Typhoon

За доработку Suzuki Jimny Nomade взялись сразу двое: японское ателье C.L.Link из Хиросимы и автомобильный эксперт Ре Исикава. Внешность машины они решили развернуть в сторону американских внедорожников начала 1990-х годов.

Suzuki Jimny Nomade

Главная перемена касается оптики – круглые фары уступили место квадратным. Рядом с ними появились новая решетка радиатора и передний бампер, сделанные специально для этого проекта. Втроем эти элементы переписывают облик Jimny целиком.

Смотрится машина как уменьшенная копия GMC Typhoon – спортивного внедорожника начала 90-х, который строили на базе GMC Jimmy. По сути, перед нами компактная цитата из той эпохи.

Заднюю часть тоже перекроили. Там появилась панель в цвет кузова, которая делает корму ровнее, плюс собственный шильдик, тонированные фонари и красные отражатели. За звук отвечает задний глушитель C.L.Link Type 1.

Suzuki Jimny Nomade

Занижение на 2,5 см и колеса Union Rim TX

Шасси без внимания не оставили. Подвеску занизили на 2,5 см: пружины Eibach работают в паре с амортизаторами Bilstein.

По задумке авторов, управляемость от этого только выиграла – машина стала собраннее. Зато внедорожные повадки, как уверяют в проекте, никуда не делись.

Колеса здесь свои – Union Rim TX на 16 дюймов. Обули их в шины Toyo Open Country H/T II размером 215/70R16.

Интерьер Suzuki Jimny Nomade

Премьера на Tokyo Auto Salon 2027

Показать проект планируют на выставке Tokyo Auto Salon 2027. Она пройдет с 15 по 17 января в Makuhari Messe – это Тиба, Япония.

Заказы откроют одновременно с началом выставки. Правда, каким именно путем машину будут продавать – через дилеров, напрямую или ограниченным тиражом – пока не сообщается.

Suzuki этот проект официально не комментировала. Речь идет о сторонней доработке, а не о заводской версии.

О том, как сделать классический внедорожник удобнее, «За рулем» уже рассказывал.

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