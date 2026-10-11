Чтобы не мерзли: начальница подарила своим сотрудникам BMW для поездок на работу

Владелица ресторанов в Китае Ма Яньли подарила сотрудникам новые BMW

Владелица ресторанов в Китае сделала своим работникам подарок, о котором многие могут только мечтать, – каждому достался новый BMW. Ма Яньли, как зовут предпринимательницу, полностью закрыла вопрос с оплатой: ни одному сотруднику не пришлось доплачивать из собственного кармана.

О сюрпризе подчиненные узнали прямо посреди рабочего совещания. Начальница неожиданно увезла их в автосалон и там поставила перед фактом – машины уже ждут новых хозяев.

Цена вопроса – около 300 тысяч юаней за автомобиль. В рублях это примерно 3,8 млн. Оформили транспорт сразу на получателей, причем никаких дополнительных обязательств перед компанией у них не возникло.

Кстати, поводом для такого жеста стала самая обычная зимняя дорога на работу. Одна из подчиненных приехала на электроскутере – с покрасневшим от мороза лицом и замерзшими руками.

«Я могу сидеть в машине в тепле – почему она не может?» – объяснила Ма.

Логика у предпринимательницы простая: бизнес растет усилиями всей команды, вот и пользоваться результатами должны все, кто помогает его строить. Автомобили стали продолжением той же линии поддержки. К традиционным китайским праздникам хозяйка также дарит персоналу деньги и необходимые вещи.

О том, почему таксопарки распродают машины, «За рулем» уже рассказывал.

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