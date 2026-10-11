Электрокару больше не нужна розетка: Honda научит машины заряжаться на ходу

Honda разрабатывает беспроводную зарядку электромобилей от дороги в движении

Honda вместе с двумя строительными партнерами – Taisei Corporation и Taisei Rotec – взялась за создание системы удаленной зарядки электромобилей. Оборудование предполагается прятать под дорожным покрытием. Исследования в этом направлении японский автопроизводитель ведет с 2021 года.

Смысл затеи прост: машина получает энергию, не прерывая поездку, – от устройства, спрятанного в дороге. Разработка рассчитана на разные виды транспорта, хотя на первом этапе Honda сосредоточится на коммерческой технике.

Беспроводная зарядка электромобилей Honda

Что это дает? Во-первых, реже придется вставать на зарядку. Во-вторых, у производителей появляется пространство для маневра: если подпитка идет с дороги, батарею можно ставить менее емкую. А значит, и сама машина выйдет дешевле.

Планы по срокам такие: уже в 2028 году Honda хочет разместить оборудование на японских дорогах. Система собрана из нескольких прочных блоков, рассчитанных на серьезные нагрузки, и, по словам компании, ее можно встраивать в существующие трассы.

Беспроводная зарядка электромобилей Honda

Правда, до проверки на реальных дорогах еще далеко. Испытательный полигон Honda собирается построить только к концу 2026 года – там и проверят долговечность, производительность беспроводной зарядки и прочие параметры новой системы.

О том, как привычные модели постепенно переходят на гибридные версии, «За рулем» уже рассказывал.

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