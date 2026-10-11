Хорошо известный кроссовер Hyundai вернулся в Россию с приятными ценами

В Россию ввозят Hyundai Tucson из Китая и Казахстана с ценами от 3,4 млн рублей

Сотни новых кроссоверов Hyundai Tucson четвертого поколения выставили на продажу в России. Основную массу составляют длиннобазные Tucson L китайской сборки, хотя попадаются и «стандартные» экземпляры, которые раньше завезли из Казахстана.

Отсчет цен начинается примерно с 3 400 000 рублей. Именно столько просят в Казани за дорестайлинговый Hyundai Tucson L 2023 года выпуска, причем в сумму уже заложены уплаченный утильсбор и остальные обязательные платежи.

Hyundai Tucson

Набор опций в объявлении описан как богатый. Тут и вертикальный сенсорный экран медиакомплекса на 10,4 дюйма, и бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, кожаная отделка салона вместе с кожаным мульти-рулем, панорамная крыша с люком, парктроники, камера заднего вида с динамической разметкой. Добавьте сюда цифровую приборную панель, рейлинги на крыше, климат-контроль и 18-дюймовые литые диски.

Самым дешевым рестайлинговым Tucson L, судя по всему, торгуют в Симферополе и поселке Яблоновский Республики Адыгея – там за машину хотят 3 650 000 рублей. От дореформенной версии ее отличает чуть переработанный дизайн и более современный салон: вместо вертикального планшета – изогнутая панель с двумя дисплеями по 12,3 дюйма, климат-контроль вынесен в отдельный блок, а рычажок селектора КПП переехал на рулевую колонку.

Дореформенный экземпляр «казахстанского» происхождения продается в Набережных Челнах за 3 700 000 рублей. Под капотом – 2,0-литровый атмосферный мотор на 149 сил, работающий в паре с шестиступенчатым автоматом, привод полный.

«Китайские» Hyundai Tucson L оснащаются иначе: 1,5-литровый турбомотор выдает 200 л. с., коробка – классический восьмиступенчатый автомат, привод либо передний, либо полный.

За 200-сильный рестайлинговый кроссовер те же 3 700 000 рублей просят в Самаре и Казани. Москва торгуется минимум от 3 745 000 рублей, Уфа, Стерлитамак и Омск – от 3 790 000, Курган и Екатеринбург – от 3 800 000, а Новосибирск, Воронеж и Краснодар – от 3 850 000 рублей.

Интерьер Hyundai Tucson

Самые высокие ценники держат крупные дилеры из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Красноярска, Уфы, Нижнекамска, Ростова-на-Дону, Набережных Челнов и Ярославля, продающие новые 200-сильные Hyundai Tucson 2025-2026 года выпуска. Разброс у них – ориентировочно от 3 950 000 до 5 050 000 рублей.

Еще несколько десятков таких машин предлагают к поставке под заказ. Актуальные объявления охватывают Владивосток, Самару, Воронеж, Уфу, Казань, Новосибирск, Екатеринбург, Рязань, Липецк, Тюмень, Чебоксары, Брянск, Мурманск и ряд других городов, а цены колеблются примерно от 3 500 000 до 5 000 000 рублей.

О том, что среди корейских машин встречаются совсем бюджетные варианты, «За рулем» уже рассказывал.

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