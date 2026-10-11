Косит траву со скоростью 240 км/ч: самодельная газонокосилка установила рекорд

Эллиот Лоу: газонокосилка с мотором Suzuki GSXR разогналась до 237 км/ч

В США собрали газонокосилку, которая разгоняется почти до 240 км/ч – и при этом не утратила умения стричь траву. За проектом стоит команда энтузиастов, которую возглавил Эллиот Лоу.

Основа машины – трубчатое шасси из хромомолибденовой стали плюс кузовные панели, снятые с газонокосилки MTD Tradesman, выпускавшейся в 90-х годах. В голом виде, без двигателя, шасси тянет всего около 20 кг. Совсем другая история начинается, когда на него ставят 988-кубовый рядный четырехцилиндровый мотор от Suzuki GSXR 2004 года: масса подскакивает примерно до 204 кг.

Что дает такой агрегат? В стандартной комплектации он выдает больше 160 лошадиных сил. Мало показалось – Лоу дополнительно поставил систему впрыска закиси азота, добавляющую еще 50 л.с.

Свои возможности газонокосилка проверяла в заезде ECTA Arkansas Mile. Кстати, раньше в этом году на тех же соревнованиях Corvette разогнался до 450 км/ч. Повторить этот результат проекту Лоу не удалось, зато средняя скорость в обоих направлениях составила 237 км/ч.

Теперь идет процесс сертификации. Если результат подтвердят официально, он станет новым рекордом.

О другом автомобиле, который существует в единственном экземпляре, «За рулем» рассказывал.

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