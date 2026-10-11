Представлен красивый рестомод на базе легендарной Хонды

JAS Motorsport и Pininfarina представили рестомод JAS Tensei на базе Honda NSX

Тридцать шесть лет Honda не выпускала спорткар, который мог бы потягаться с оригинальной NSX. Терпение у JAS Motorsport, судя по всему, закончилось – и она решила все сделать своими руками. Хотя пошли не по очевидному пути: новую модель строить не стали, а поставили на то, что старая версия все равно лучше новой.

По сути, перед нами бережное обновление той самой машины из 90-х – примерно так же, как Singer переделывает Porsche, только вот эстетика здесь смотрит в будущее, а не в прошлое.

За переосмысление облика взялись вместе с Pininfarina. Эта студия, между прочим, в свое время работала и над дизайном оригинального NSX, так что связь с историей тут не формальная.

Узнать машину несложно: это по-прежнему NSX, и все любимые черты на месте – всплывающие фары, встроенный обруч заднего спойлера. Правда, колея стала шире: арки теперь заполнены плотнее, и силуэт получил мускулистость, которой не было у NSX даже в горячих версиях Type R. А светодиодная оптика спереди и сзади довершает картину – выглядит машина вполне современно.

Кузов целиком сделали из углеродного волокна. Зато снаряженную массу удалось удержать на отметке 1250 кг.

Даже с таким весом штатному мотору NSX не хватило бы прыти, которой сегодня ждут от спорткаров и суперкаров. Поэтому в JAS доверили «Джадду» применить его автоспортивный опыт к 3,0-литровому V6 Honda. Объем в итоге вырос до 3,4 л, мощность – с 276 до 414 л.с., отсечка – с 8000 до 8500 об/мин.

Сам звук, как утверждают в компании, – «крик двигателей Гран-при 90-х». Коробка предлагается только одна: шестиступенчатая механика с титановым переключателем.

О том, что современные автомобили растеряли былую выразительность, «За рулем» уже рассказывал.

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