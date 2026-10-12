Новый семейный кроссовер удивил оснащением и комфортом: подробности о машине

Jetour X70 Plus: обзор трехрядного кроссовера с ценой от 2,17 млн рублей

Семейство Jetour X70 – редкий пример того, как по одной линейке можно проследить почти всю историю китайской марки. Именно с X70 все и началось, а дальше дизайнеры словно задались целью не дать модели спокойно постареть: решетки, оптика и бамперы менялись, интерьер за считаные годы успели перекроить не один раз.

На домашнем рынке все запуталось еще сильнее. Версий развелось столько, что они продаются параллельно, заметно отличаясь внешностью, – и понять с ходу, где X70, где X70 Plus, а где Pro (так модель зовут в Китае) с очередной вариацией, под силу разве что тому, кто следит за маркой особенно внимательно.

Jetour X70 Plus

В Казахстан, впрочем, приехала куда более понятная история – Jetour X70 Plus. Кроссовер длиной 4,7 метра, три ряда сидений, 1,6-литровый турбомотор, передний привод. Нарядный, местами даже щегольский снаружи; внутри же дизайнеры показали почти все, на что способны: три экрана, необычные детали, дорогие материалы и несколько решений, которые обычно встречаются у машин классом выше.

Так что тест-драйв от экспертов портала «Китайские автомобили » был посвящен не столько проверке, поместятся ли семь человек в семиместный кроссовер. Куда любопытнее оказалось другое: чем стала одна из старейших моделей Jetour после стольких лет экспериментов с внешностью, интерьером и оснащением?

Снаружи X70 Plus выглядит нарядно. Огромная решетка радиатора занимает почти всю переднюю часть, по краям в два этажа выстроились фары и ДХО, а рельефный бампер добавил облику массивности. Громоздким автомобиль при этом не смотрится. В целом получился большой, современный и достаточно стильный кроссовер, чья внешность не привязана исключительно к семейному назначению.

Интерьер производит приятное впечатление еще до того, как начинаешь разбираться в оснащении. Мягкие материалы, аккуратная прострочка, декоративные вставки, приятные на ощупь поверхности – здесь явно старались сделать не просто практично, а визуально дорого. Твердый пластик тоже присутствует, но в основном там, куда руки в обычной жизни добираются редко.

Интерьер Jetour X70 Plus

Второй ряд стал одним из главных аргументов X70 Plus. Снаружи кроссовер громоздким не выглядит, но стоит пересесть назад – и понимаешь, насколько щедро здесь распорядились внутренним пространством.

С третьим рядом все ожидаемо: он есть, но чудес от кроссовера длиной менее 4,8 метра ждать не стоит. Галерка – прежде всего дополнительные места для детей или взрослых на коротких маршрутах, и в этом качестве она действительно полезна: когда нужно перевезти больше пяти человек, вторую машину искать не приходится.

Под капотом – 1,6-литровый турбомотор мощностью 197 л.с. В паре с ним работает семиступенчатый робот Getrag с двумя «мокрыми» сцеплениями, а весь момент уходит на передние колеса: полного привода не предусмотрено.

Подвеска энергоемкая – мелкие и средние неровности отрабатывает спокойно, не превращая проезд каждого стыка в отдельное событие. Именно поэтому через некоторое время перестаешь куда-то торопиться: большой салон, мягкая подвеска, нормальная шумоизоляция, высокая посадка настраивают скорее на длинную семейную поездку, чем на активное прохождение связки поворотов. Загрузили салон пассажирами и вещами, выехали на трассу, понадобилось ускориться при обгоне – нажал педаль и получил нужную тягу.

Передний привод здесь скорее про понятность и простоту. В городе X70 Plus чувствует себя в своей стихии, на трассе уверенно держит темп, а клиренс 204 мм дает приятную свободу там, где хороший асфальт заканчивается: на легкой дачной грунтовке не приходится высматривать каждую кочку, а на парковке – с опаской примеряться к бордюру.

Несколько дней с Jetour X70 Plus оставляют ощущение очень цельного семейного автомобиля. Выбирать между просторным салоном и приятным интерьером, комфортом и нормальной динамикой, практичностью и хорошим оснащением здесь не приходится – все собрано в одной машине и, что важнее, неплохо работает вместе.

Выбор при этом оставили и покупателю. Пятиместный X70 Plus Prestige Pro стоит 11 490 000 тенге (2,17 млн рублей), семиместный Premium Pro – 12 490 000 тенге (2,36 млн рублей). Разница в миллион тенге, и тут каждый решает сам, нужны ли ему два дополнительных места и оснащение «старшей» версии.

Ранее «За рулем» сравнил сразу три кроссовера — Volga K50, Changan CS75 Plus и Haval F7x.

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