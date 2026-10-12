Китай закручивает гайки: серый импорт авто в РФ под угрозой. С чем еще столкнутся покупатели

Андрей Еременко: авторынок ждет рост цен и уход серых дилеров

Ужесточение китайских требований к экспорту автомобилей ощутимо ударит по российскому рынку, рассказал Андрей Еременко, возглавляющий управление автокредитования Инго Банка.

По его словам, Пекин стремится прекратить ценовые войны между своими экспортерами за рубежом и взять под контроль финансовые потоки частных посредников. Есть и репутационный мотив: хаотичные поставки без гарантированного сервиса и запчастей подрывают доверие к китайским маркам на внешних рынках.

Сильнее всего пострадают поставки машин, которые идут без разрешения заводов, – речь о Zeekr и Xiaomi, а также о европейских и японских моделях, собранных в КНР, включая BMW, Audi и Toyota. С рынка уйдут серые дилеры и фирмы-однодневки, не имеющие подтвержденной сервисной сети. Канал поставок перейдет под контроль крупных дистрибьюторов с минимум 50 сертифицированными сервисными точками. Запчасти и расходники для официально ввозимых моделей начнут поставляться системно и быстрее.

Рынок станет прозрачнее, однако покупатели столкнутся с ростом цен и сокращением выбора моделей. Тем, кто ввозит машины по альтернативным схемам, Еременко советует заранее фиксировать в договоре условие возврата денег на случай задержек на китайской границе.

О том, как похожие ограничения бьют по рынку, «За рулем» уже писал на примере электрокаров в Беларуси.

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