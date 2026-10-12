Фонари в виде молний и 15,6-дюймовый экран: чем удивит новый кроссовер Omoda

Цены нового кроссовера Omoda C5 Plus назвали в Казахстане

В Казахстане озвучили цены на кроссовер Omoda C5 Plus – модель нового поколения, которой досталась приставка в имени. Сборку уже наладили на мультибрендовом заводе AMMKZ. Покупателям предложат две комплектации, и разница между ними заметная.

Сегодня под маркой Omoda в стране продаются седан S5 и кроссоверы C5 FL и C7. Совсем скоро к ним добавится C5 нового поколения. Кстати, в соседней России этот автомобиль вышел на рынок еще в марте, правда, там он перейдет под эгиду местного бренда Jeland.

По габаритам новинка подросла: 4540 х 1835 х 1588 мм, колесная база – 2630 мм. Против прежней версии это плюс 140 мм в длину и 5 мм в ширину.

Габариты и внешность

Облик машины с «плюсом» повторяет стилистику Omoda C7. Сзади поставили фонари с рисунком в виде молний. Спереди вместо привычной решетки радиатора – небольшой прямоугольный вырез.

Багажный отсек в базовом виде вмещает 442 литра. Если сложить задний ряд, объем растет до 1149 литров.

Omoda C5 Plus

Технические характеристики

Под капотом для казахстанского рынка – 1,5-литровый турбомотор на 147 л.с. Крутящий момент – 210 Нм. Работает двигатель на бензине АИ-92 и выше.

Агрегатируется он с 6-ступенчатым роботом с двойным сцеплением «мокрого» типа. Привод – исключительно передний.

Комплектации и цены

Версий две – Comfort и Premium. Что объединяет обе: 15,6-дюймовый сенсорный экран с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а интерфейс мультимедиа и голосовое управление понимают русский и казахский языки.

Стартовый Comfort оценили в 9,69 млн тенге (1,84 млн российских рублей). Здесь есть обогрев руля, передних сидений, лобового и заднего стекол, форсунок и наружных зеркал. За безопасность отвечают четыре подушки, камера заднего вида и четыре задних парктроника. Узнать машину снаружи можно по 17-дюймовым колесам.

В список оснащения Comfort также попали бесключевой доступ, дистанционный запуск двигателя, функция Auto Hold, электрорегулировка водительского сиденья в шести направлениях и аудиосистема на шесть динамиков.

Топовая версия Premium обойдется в 10,49 млн тенге (1,99 млн рублей). Доплата в 800 тысяч тенге (151 тысяча рублей) дает 18-дюймовые диски, систему кругового обзора с функцией прозрачного шасси, шесть подушек безопасности и передние парктроники. В помощь водителю – 19 электронных ассистентов и адаптивный круиз-контроль.

В салоне такой версии предусмотрены двухзонный климат-контроль, вентиляция передних сидений и подогрев обоих рядов, массаж водительского кресла и электрорегулировка поясничного подпора. Плюс электрический люк, электропривод двери багажника, беспроводная зарядка на 50 Вт и атмосферная подсветка.

За двухцветный кузов для Premium придется доплатить 200 тысяч тенге (37,9 тысячи рублей). В таком случае итоговая цена дойдет до 10,69 млн тенге (2,02 млн рублей).

О новинках Geely для российского рынка «За рулем» уже рассказывал .

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