BMW показала 717-сильный полицейский универсал

Компания BMW показала полицейскую версию M5 Touring

Немецкие полицейские давно ездят на универсалах BMW 5 Series Touring, но в баварском подразделении M решили, что планку пора поднять. Публике показали M5 Touring, выкрашенный в полицейскую ливрею, – по задумке, один вид такой машины заставит нарушителей понервничать. Об этом пишет Carscoops.

Курировали работу двое: Саша Айфель, который в BMW M отвечает за разработку специальных автомобилей и функциональную безопасность, и Дирк Хэкер, прежде занимавший пост главы разработок.

Основой послужил серийный M5 Touring, поверх которого легла знакомая немецким стражам порядка сине-бело-желтая раскраска. Загвоздка в габаритах: «эм-пятая» заметно шире обычной «пятерки», поэтому пленку пришлось подгонять под раздутые крылья и агрессивные бамперы.

Что за оборудование внутри

Снаружи автомобиль неотличим от настоящей полицейской машины, однако в BMW честно предупреждают: это всего лишь выставочный экземпляр. Обязательного для реальной службы оснащения в нем нет – только ливрея да балка с проблесковыми маячками на крыше. А вместо флага Баварии на задних дверях красуется логотип самой BMW.

Техника при этом самая что ни на есть серийная. Под капотом – 4,4-литровый V8 с двойным турбонаддувом, дополненный подключаемой гибридной системой. В сумме это 717 л.с. и 1000 Нм крутящего момента, так что для патрулирования немецких автобанов машина подходит идеально. На электротяге универсал способен проехать до 65 км, а значит, по городам и жилым кварталам он может передвигаться практически бесшумно.

Айфель надеется, что полицейские ведомства заинтересуются подобной версией. Стоит появиться заказам – и BMW готово наладить выпуск M5 Touring для правоохранителей.

О машинах, которые легко принять за другие, «За рулем» уже рассказывал в отдельном материале.

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