В России выявили коррупционную схему со списанием утильсбора

ФТС России пресекла многомиллионную схему со списанием утильсбора

Служба по противодействию коррупции таможенного управления вскрыла организованную преступную группу, орудовавшую не один день на Южном акцизном таможенном посту Центральной акцизной таможни. Суть махинации – помощь недобросовестным участникам внешнеэкономической деятельности в списании утилизационного сбора за транспортные средства. Причем делалось это в обход установленного порядка.

Чего только в ходе расследования не задокументировали. Многочисленные случаи превышения должностных полномочий – раз. Получение взятки на сумму свыше 13 млн рублей за покровительство при незаконном перемещении автомобилей – два.

Правда, участники схемы изо всех сил старались замести следы. После того как одного таможенника задержали, другой сотрудник, никого не дожидаясь, уволился по собственной инициативе. Зато дальнейшие оперативные мероприятия расставили все по местам: причастность каждого члена организованной группы к превышению должностных полномочий все равно установили.

Дела, статьи и арестованное имущество

По выявленным фактам завели пять уголовных дел – по ст. 286 УК РФ, речь о превышении должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности. Еще два дела касаются получения и дачи взятки в особо крупном размере, это ч. 6 ст. 290 и ч. 5 ст. 291 УК РФ.

Санкции по этим статьям суровые – вплоть до 15 лет лишения свободы. Причастных должностных лиц уже заключили под стражу.

А имущество бывших сотрудников поста обратили в доход государства. Стоимость его, между прочим, превышает 80 млн рублей.

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