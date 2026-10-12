Porsche сдает позиции: покупатели все реже выбирают электромобили марки

Продажи Porsche снизились на 16% за девять месяцев 2026 года

За первые девять месяцев 2026 года по всему миру удалось продать 178 532 автомобиля Porsche. Это на 16% меньше, чем за тот же отрезок 2025-го, – такие цифры фигурируют в отчете компании, на который ссылается ТАСС.

Продажи Porsche по регионам за 9 месяцев 2026 года

Хуже всего ситуация в Китае. Там за девять месяцев реализовано 21 493 машины, то есть на 33% меньше, чем годом ранее.

Схожая картина и в других частях света, правда масштаб скромнее. Северная Америка просела на 13%, Европа – на 11%, а домашний рынок, Германия, потерял 7%.

Задолго до публикации этих цифр в компании объявили о радикальной антикризисной стратегии. Одна из ее составляющих – сокращение 40% менеджерских и руководящих позиций в среднесрочной перспективе.

Причины падения продаж и потери прибыли Porsche

Навалилось все сразу. Спрос на электромобили просел, американские таможенные пошлины давят на поставки, а продление жизненного цикла моделей с двигателями внутреннего сгорания обошлось в миллиарды.

Именно эти траты съели большую часть прибыли концерна в 2025 году. Чистая прибыль рухнула на 91,4% – до 310 млн евро.

О том, чем электромобили отличаются от машин с ДВС в плане влияния на экологию, «За рулем» уже рассказывал .

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