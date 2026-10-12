Китайских новинок в РФ станет меньше: чем обернутся новые правила экспорта

Эксперт Иванов: «Параллельные» авто из Китая подорожают на 10-15%

Параллельный импорт автомобилей из Китая, судя по всему, вступает в новую фазу. Еще с 2026 года вывезти машину любой марки из КНР без разрешения производителя разрешалось только при одном условии – если она отстояла на учете в стране 180 дней. Причем после этого даже автомобиль с нулевым пробегом официально считался подержанным.

Что меняется с 2027 года

А вот посредники из Китая быстро приспособились: машины дооснащали и переделывали в «специальные» – скажем, патрульные или технические. Чтобы пресечь такие лазейки, с 2027 года КНР вводит новые требования.

Как объяснил «РГ» обозреватель портала « Китайские автомобили» Денис Бобылев, уведомление с новыми правилами де-факто вступило в силу с момента публикации – то есть еще в сентябре. Заявки на экспортные лицензии на 2027 год компании подают до 28 октября, сейчас идет их сбор. Полноценно же в новом режиме бизнес заработает с 1 января 2027 года.

«В первую очередь правила по ограничению экспорта нацелены на защиту китайских автопроизводителей, развивающих официальные каналы поставок машин за рубеж, а также инвестирующих в локальное производство. В качестве примеров можно выделить Chery, Geely, Haval и так далее. Эти марки раньше пытались остановить поток альтернативных машин своими силами. Понятно, что они не будут сотрудничать со сторонними экспортерами, позволяя им продавать новые машины за рубеж по альтернативным каналам.

Другое дело глобальные бренды. Некоторые из них напрямую заинтересованы в том, чтобы их машины продавались за рубежом. Это вызвано рядом факторов, включая сокращение доли рынка отдельных марок на территории Китая», – рассказал Бобылев.

Кому выгодны ограничения

Профессор Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Толкачев указывает на другой эффект: новые правила фактически обязывают китайские фирмы строить полноценные сети обслуживания за рубежом. Не справятся – экспортировать машины им просто не дадут. А это отсекает «серых» экспортеров, которые продают автомобили дешево, но без каких-либо обязательств.

«Мелкие импортеры, которые ввозили машины напрямую без официальной гарантии, уйдут с рынка. Останутся только крупные дистрибьюторы с официальными контрактами. В среднесрочной перспективе китайские бренды будут больше продавать дорогих кроссоверов, электромобилей и люксовых моделей. В ключевых странах (Россия, Бразилия, Мексика, Венгрия) начнут открываться крупные склады запчастей и сервисные центры китайских производителей. Импорт будет смещаться от "готовых машин" к "машинокомплектам" для сборки на месте», – рассказал эксперт.

Для России, по мнению Толкачева, новый закон – скорее плюс: ужесточение заставит китайцев официально развивать сервисные сети, многие из которых сегодня работают довольно хаотично. Заодно должны сократиться сроки ожидания запчастей.

Что будет с параллельным импортом

Директор по продуктовой аналитике добровольного автострахования «Росгосстраха» Артем Мартьянов считает, что декларируемая забота о потребителях обернется заметным сокращением параллельного импорта в Россию. А вместе с ним – сужением выбора для россиян и потерей доступа к интересным новинкам китайского автопрома.

«За последние годы мы увидели, что в РФ есть категория автовладельцев, готовых платить и даже переплачивать за уникальные технологии, "начинку" и даже в какой-то степени "приколы", которые есть, например, у некоторых моделей BYD, Xiaomi или Zeekr и которых нет у официально поставляемых китайских авто из того же, а порой и более дорогого ценового сегмента», – говорит он.

Директор департамента продаж новых автомобилей ГК «Рольф» Николай Иванов уверен: доставка машин в Россию усложнится, сроки поставки вырастут, а ввоз каждой единицы станет дороже. В итоге все это отразится на цене для покупателя.

«Серьезные риски мы видим прежде всего для параллельного импорта, поставки по которому могут существенно сократиться. Детали применения новых требований пока до конца не понятны, и мы исходим из того, что сокращение поставок обязательно скажется на ценах. По нашей оценке, автомобиль, ввезенный по параллельному импорту, в ближайшем будущем может подорожать на 10-15%, и такой сценарий мы считаем вполне реальным.Изменения затронут и гибриды, которые пользуются в России растущим спросом, в том числе среди машин, ввозимых по параллельному импорту, поэтому в этом сегменте мы тоже прогнозируем рост цен», – отметил эксперт.

Прогнозы по ценам и выбору

Директор по маркетингу АГ «Авилон» Юрий Блинов полагает, что отдельные автомобили привозить станет экономически невыгодно.

«В зоне повышенного риска – модели, ориентированные прежде всего на внутренний рынок Китая и не имеющие полноценного официального канала в России: Xiaomi, отдельные модели Zeekr, BYD, Lynk & Co», – говорит он.

По словам Блинова, россияне чаще будут заказывать машины из других стран.

«Часть потоков действительно перераспределится. Южная Корея, Япония, ОАЭ, Киргизия и другие направления могут получить дополнительный объем. Но полностью заменить Китай они не смогут – объем слишком большой.Поэтому я ожидаю не исчезновения параллельного импорта, а его очередной перестройки. Часть автомобилей пойдет официальными каналами. Часть – через третьи страны. Часть будет ждать необходимые 180 дней и приезжать в Россию уже как подержанная. Но я бы не прогнозировал общего скачка цен на 20-30% – оснований для этого сейчас нет. Повышение стоимости будет точечным. Официально поставляемые и локализованные автомобили могут вообще практически не почувствовать новые экспортные правила Китая», – объяснил он.

Как добавляет эксперт, в выигрыше окажутся бренды, готовые работать в России системно: сертифицировать автомобили, создавать сервис, поставлять запчасти и брать на себя ответственность за клиента.

Статистика поставок

За 9 месяцев из КНР в Россию ввезли более 80 тысяч машин в возрасте старше 3 лет – на 76% больше, чем годом ранее.

По данным «Автостата», Китай занял первое место среди стран по импорту новых автомобилей в РФ с долей 70,9%.

О том, с чем еще столкнутся покупатели из-за новых правил, «За рулем» уже рассказывал.

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