Эксперт рассказал о перспективах кроссовера Li L9 Livis

Эксперт Демкин назвал основных конкурентов нового кроссовера Li L9 Livis

Основными конкурентами нового Li L9 Livis в сегменте крупных электрифицированных кроссоверов можно назвать модели Zeekr и Voyah Taishan. Такое мнение агентству «Автостат» высказал директор дивизиона АГ «Авилон» Антон Демкин. Он отметил, что одно из важных преимуществ новинки для российского покупателя – официальные поставки и заводская гарантия, а также адаптация модели для российского рынка.

«Ранее на Li L9, в среднем, приходилось около 20% продаж бренда в нашем дилерском центре. Сейчас высокий интерес к Li L9 Livis позволяет рассчитывать на увеличение его доли до 35-40%. При этом дальнейший микс продаж будет зависеть, в том числе, от появления новых моделей Li Auto и предложений других брендов на российском рынке», – комментирует Антон Демкин.

Флагманский кроссовер L9 Livis нового поколения появился у российских дилеров в сентябре этого года. Стоимость новинки составляет от 12 690 000 рублей. Новый L9 Livis сохранил шестиместную компоновку салона 2+2+2. При этом автомобиль стал крупнее: его длина теперь составляет 5255 мм, а колесная база – 3125 мм.

Новая фирменная световая полоса Intelligent Halo Light сочетается с адаптивными матричными светодиодными фарами, сзади появилась новая световая графика. Версию Livis дополняют 22-дюймовые колесные диски, особые элементы внешней отделки и эксклюзивные двухцветные сочетания кузова. Однако главное улучшение L9 Livis нового поколения – емкость тяговой батареи увеличена до 72,7 кВтч. Запас хода исключительно на электротяге теперь достигает 350 км по циклу WLTC – почти на 50% больше, чем у предыдущего поколения. А благодаря последовательной гибридной архитектуре REEV суммарный запас хода достигает 1370 км по WLTC. Два электродвигателя полного привода развивают максимальную суммарную мощность 420 кВт (571 л.с.) и 710 Нм крутящего момента.

Li L9 Livis

Разгон до 100 км/ч занимает 4,9 секунды. Среди технологических изменений стоит также отметить 800-вольтовую активную подвеску, которая способна автоматически изменять высоту автомобиля в зависимости от условий движения, а также делать удобнее посадку, высадку пассажиров и погрузку багажа.

Li L9 Livis

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