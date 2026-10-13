Подготовка машины к зиме стала дороже

В «Чек индекс» рассказали о подорожании подготовки машины к зиме

По данным аналитического центра «Чек индекс» компании «Платформа ОФД», осенью 2026-го собрать автомобиль к холодам стало на 6% дороже, чем годом ранее. Средний чек за типовой набор товаров и услуг перешагнул отметку в 40 тысяч рублей. Об этом пишет ТАСС.

Что входит в этот набор? Четыре автошины, щетки стеклоочистителя, омывающая жидкость для стекол, а еще шиномонтаж и мойка. Если брать все сразу, владельцу машины придется выложить 41 164 рубля.

Правда, без резины сумма выглядит куда скромнее – 7368 рублей. Зато и здесь рост заметный: плюс 10% к прошлогоднему уровню цен.

Отдельно дорожают и услуги. Шиномонтаж для легкового автомобиля в среднем прибавил 10%, добравшись до 3510 рублей, а автомойка – 11%, до 1885 рублей. Хотя спрос, вопреки логике, просел: число покупок этих услуг упало на 6% и 4% соответственно.

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