В Казахстане представили обновленный JAC JS6: комплектации и цены

Обновленный кроссовер JAC JS6 поступил в продажу в Казахстане по цене ₽1,8 млн

Казахстанские покупатели получили обновленный кроссовер JAC JS6 – его представила компания JAC Motors Qazaqstan. Пересмотрели внешность, поставили другую роботизированную коробку передач, добавили возможностей мультимедиа. Машина уже продается, причем в двух версиях.

Сильнее всего перемены заметны спереди. Там появился новый бампер, в который встроили решетку радиатора, иначе нарисовали дневные ходовые огни. Задний бампер тоже подправили – совсем чуть-чуть, но облик от этого посвежел.

Габариты остались прежними, и по ним JS6 – типичный среднеразмерный кроссовер: 4605 мм в длину, 1890 мм в ширину, 1700 мм в высоту, колесная база – 2720 мм.

История модели и локализация

Вообще, история этой модели началась не вчера. В 2021 году на Шанхайском автосалоне китайцы показали кроссовер Sehol QX – одну из первых машин на новой модульной платформе MIS. Внешность рисовали в дизайн-центре JAC, который находится в итальянском Турине.

Для экспортных рынков название поменяли на более привычное – JAC JS6. В Казахстан автомобиль приехал в феврале 2023 года.

Сборку наладили на костанайском заводе «СарыаркаАвтоПром», который сегодня носит имя Allur.

Мотор, коробка передач и кузов

Под капотом – 1,5-литровый бензиновый турбомотор на 174 л.с. Крутящий момент – 280 Нм.

Агрегатируется он теперь с новой семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Привод, как и раньше, передний.

Отдельная тема – кузов. По заверениям производителя, высокопрочная сталь занимает в нем 70%.

Салон: технологии и удобство

В салоне перемены касаются прежде всего технологий и бытовых мелочей. Мультимедийка теперь дружит с беспроводными Apple CarPlay и Android Auto: приложения со смартфона доступны без кабеля. Есть и беспроводная зарядка.

Полностью отказываться от кнопок разработчики, впрочем, не стали. Двухзонный климат-контроль по-прежнему управляется физическими клавишами – так практичнее. Температуру или обдув меняешь привычным движением и не ищешь нужный пункт в мультимедийном меню.

Пассажирам второго ряда тоже уделили внимание: для них предусмотрели подогрев сидений и разъемы USB Type-C.

Еще один плюс в копилку практичности – багажник. Его максимальный заявленный объем – 1080 литров.

JAC JS6

Цены и комплектации в Казахстане

На казахстанском рынке новинку предлагают в двух комплектациях. Начальная, Luxury, стоит 9 590 000 тенге.

Более оснащенная версия Intelligent обойдется в 9 990 000 тенге. В пересчете это примерно 1,81 и 1,89 млн рублей соответственно.

Разрыв между версиями – всего 400 тысяч тенге, то есть около 75 500 рублей. Так что покупателю имеет смысл сравнить не только цену, но и список дополнительного оборудования, который идет в «старшей» комплектации.

А о том, какие новые кроссоверы до 2,5 млн рублей покупатели выбирают чаще всего, «За рулем» рассказывал.

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