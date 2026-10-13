Что нужно проверить при плохом запуске двигателя утром

Эксперт Тимашов назвал частые причины проблем с запуском двигателя утром

Двигатель лохо заводится по утрам? Виновников может быть много, но поиск логично начинать с самого простого – аккумулятора. Именно такую рекомендацию дал Роман Тимашов, директор по послепродажному обслуживанию «Автодом Алтуфьево». Впрочем, батареей и ее клеммами список возможных причин не исчерпывается.

Аккумулятор и свечи зажигания

Заряжена ли батарея, целы ли клеммы и достаточно ли плотно они затянуты – вот что смотрят в первую очередь. На деле же владельцы нередко упорно крутят стартер с подсевшим аккумулятором.

Не получилось запустить двигатель за 5-7 секунд работы стартера? Тогда Тимашов советует выждать минуту и проверить уровень заряда батареи. Такая передышка ничего не испортит, зато картина станет понятнее.

Свечи тоже в зоне внимания: для бензинового мотора – зажигания, для дизельного – накаливания. «Также стоит обратить внимание на свечи зажигания для бензинового двигателя и свечи накаливания для дизельного – они должны быть в рабочем состоянии и заменены в соответствии с регламентом», – напомнил Роман Тимашов.

Топливная система, электроника и механика

Дальше по списку идет топливный фильтр. Если пуск по-прежнему дается с трудом, проверить его состояние не помешает; заодно смотрят на насос, который обязан выдавать нормальную производительность, и на форсунки – те должны быть чистыми и исправными.

Хватает хлопот и с электроникой. Датчики, отвечающие за работу двигателя, обязаны быть в порядке, а индикатору «чек» на приборной панели гореть уж точно не положено.

«Дорогостоящая причина некорректной работы двигателя – его механическое состояние, которое выражается в износе колец и блока, прилегании и целостности клапанов, нормальном растяжении цепи ГРМ и остальных элементов, отвечающих за синхронность работы ДВС», – отметил Роман Тимашов.

О странностях с запуском двигателя Ford Maverick «За рулем» уже рассказывал.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!