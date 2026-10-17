Какие электромобили почти не теряют в цене при перепродаже

CPCA и Jingzhengu назвали самые ликвидные электромобили в Китае

Китайская ассоциация автомобильных дилеров CPCA вместе с сервисом оценки подержанных машин Jingzhengu составили список электрокаров, которые на местном рынке теряют в цене меньше остальных. Данные собрали по состоянию на сентябрь 2026 года, причем отдельно посчитали остаточную стоимость для машин возрастом один год и три года.

В годовалой категории первенство досталось кроссоверу Xiaomi YU7. Спустя год после покупки такой автомобиль сохраняет 82,5% первоначальной цены. Дальше в списке расположились минивэн Li Mega с показателем 78,1% и Nio ES8, у которого вышло 77,5%.

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У трехлеток картина другая, и здесь весь пьедестал заняла Tesla. Лучший результат у Model 3 – 61,4%. Следом идет Model X с 59,5%, а замыкает тройку Model Y, сохранившая 53,9%. Об этом пишут « Китайские автомобили».

О том, как чувствуют себя электрокары в соседних странах, «За рулем» уже рассказывал.

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