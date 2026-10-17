Названа самая популярная комплектация новой Niva Legend

Эксперт Шапринский: спрос на Lada Niva Legend с новым мотором превысил ожидания

Коммерческий директор сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский рассказал, что спрос на Lada Niva Legend с новым двигателем превысил ожидания. Дефицита обновленной Lada Niva Legend у дилеров нет: машин в наличии достаточно. Правда, спрос все равно оказался выше, чем рассчитывали продавцы – новое исполнение внедорожника расходится бодрее прежнего.

«Покупателям понравились обновления, которые произошли у этого внедорожника. И спрос на новое исполнение Lada Niva Legend сейчас выше, чем на предыдущий вариант этой модели», – передает слова представителя дилерской сети.

Lada Niva Legend

Что до комплектаций, расклад такой. Чаще всего берут предмаксимальную «Урбан» – на нее приходится 30% продаж. Еще по 25% делят между собой «Драйв» и максимальная «Черная серия». Последняя, между прочим, интересует тех, кому в первую очередь важен внешний вид автомобиля. Ну а начальную «Классик» выбирает каждый пятый покупатель.

Продажи обновленной модели АВТОВАЗ открыл в конце августа. Версий четыре: «Классик», «Драйв», «Урбан» и «Черная серия». За базовую просят от 1 199 000 рублей.

Интерьер Lada Niva Legend

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Главное техническое изменение – под капотом. Нива получила 1,8-литровый 8-клапанный мотор, который раньше начали ставить на Niva Travel. Отдача у него повыше: максимальный крутящий момент вырос на 24 Нм, причем 80% этого показателя доступны уже с 1000 об/мин.

Ранее «За рулем» рассказал о продленной распродаже Лада, которая тоже подогревает спрос на модели АВТОВАЗа.

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