Недорогой и надежный кроссовер Skoda теперь в России. Сколько он стоит

В России появились в продаже новые дешевые кроссоверы Skoda Kamiq из КНР

Вместо Skoda Karoq, который выпускался в России несколько лет, на нашем рынке теперь продаются бюджетные кроссоверы Skoda китайской сборки. Один из них – компактный Kamiq, сделанный на мощностях совместного предприятия SAIC-Volkswagen: его можно приобрести как из наличия, так и под заказ, а минимальная цена стартует с 1 800 000 рублей. Такие данные приводит «Автоновости дня».

Skoda Kamiq

Skoda Kamiq из Китая: цены под заказ

Самые скромные 1 800 000 рублей просят за автомобиль 2025 года выпуска, если заказывать его во Владивостоке. Судя по фотографиям в объявлении, салон здесь отделан эко-кожей, на месте мультимедийная система, однозонный климат-контроль, обшитый кожей мульти-руль, бортовой компьютер, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя и ряд других опций.

НОВЫЙ ВЫПУСК «ЗА РУЛЕМ» Закажите на одном из маркетплейсов: OZON, WB или Яндекс Маркет

Кемеровские продавцы за такой же кроссовер, но без климат-контроля, кожаной отделки салона и руля и еще целого набора опций, хотят 1 870 000 рублей. В Иркутске аналогичную поставку оценили на 30 тысяч дороже – в 1 900 000.

Хотя большинство выставленных машин идет как раз в богатой комплектации, с «климатом» и кожаным салоном. В приморском Артеме такую готовы привезти за 2 100 000 рублей, а Новосибирск принимает заказы по 2 210 000.

Сравнение с конкурентами и полная цена

Есть с чем сравнить, кстати. Официально представленный на российском рынке Geely Coolray в новой базовой версии стоит 2 774 990 рублей. Tenet T4L, подорожавший в сентябре на 50 тысяч, начинается с 2 329 000, а компактный Jeland J6 в базовом исполнении обойдется в 2 350 000 рублей.

На деле цифра из объявления – далеко не всегда финал. Итог зависит от меняющегося курса валют, расходов на логистику при доставке в конкретный город, таможенных платежей, утильсбора и прочих переменных, поэтому прямо сейчас окончательный счет может оказаться другим.

Интерьер Skoda Kamiq

Зато часть кроссоверов продают из наличия – как правило, они уже растаможены и укомплектованы всеми документами, нужными для постановки на учет. В Москве за такие машины просят от 2 410 000 рублей, в Оренбурге – 2 550 000.

Цены на машины из наличия по городам

В Казани, Набережных Челнах и Екатеринбурге в продаже есть автомобили за 2 600 000 рублей.

Стерлитамак и Уфа держат планку в 2 648 000 рублей.

Дороже всего покупка обойдется в Нижнем Новгороде, Воронеже и Архангельске: там за новые Skoda Karoq просят от 2 890 000 до 2 990 000 рублей.

Техника и вернувшийся Renault Duster

Под капотом у всех китайских Kamiq набор одинаковый: 1,5-литровый 110-сильный атмосферный мотор ЕА211 evo, шестиступенчатый автомат и только передний привод.

Конструктивно этот двигатель близок к знакомому россиянам по Volkswagen Polo и Skoda Rapid «атмосфернику» CWVA объемом 1,6 литра.

О том, какие новые кроссоверы покупают в бюджете до 2,5 млн рублей, «За рулем» рассказывал.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!