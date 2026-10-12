Прозрачная жидкость в бачке еще не означает, что тормоза в порядке

Эксперты объяснили, почему тормозная жидкость впитывает влагу и как проверить ее тестером

Купленная с рук машина с пустой сервисной книжкой – классическая ситуация, когда вопрос о тормозной жидкости застает врасплох.

Моторное масло темнеет от продуктов износа, и по нему хоть как-то понятно, что пора на сервис. С тормозной жидкостью все иначе: она способна годами оставаться прозрачной, и именно эта обманчивая чистота нередко оборачивается полным отказом тормозов в самый неподходящий момент, отмечают эксперты Pravda.Ru.

Эта жидкость – гидравлический посредник между ногой водителя и колодками: она почти не сжимается и обязана выдерживать чудовищные температуры. Большая часть современных составов классов DOT 3, DOT 4 и DOT 5.1 делается на гликолевой основе, а у гликоля есть неприятная черта – гигроскопичность. Проще говоря, он тянет влагу из воздуха через мельчайшие зазоры в системе и вентиляцию бачка.

Чем больше воды накопилось, тем ниже точка кипения. У свежей жидкости DOT 4 этот порог держится около 260 °C, но стоит составу набраться влаги, как показатель стремительно проседает.

Вот тут и появляется эффект, знакомый профессионалам под названием vapor lock (паровая пробка).

Судить о состоянии жидкости по одометру или на глаз – дело неблагодарное. Стареет она не оттого, что крутятся колеса, а от времени и условий вокруг. Автомобиль может два года простоять в гараже и накопить влаги больше, чем другая машина, отмахавшая за тот же срок 20 тысяч километров.

Цвет тут тоже плохой советчик: даже абсолютно прозрачная жидкость порой перенасыщена водой и опасна в эксплуатации.

Как проверить тормозную жидкость

Достоверный ответ дает только специальный тестер – компактный прибор, определяющий процент воды в гликолевых жидкостях. Вся процедура отнимает меньше минуты: наконечник опускают в бачок, и индикаторы сразу показывают результат.

Одна оговорка, правда, есть. Метод годится для большинства машин, но не сработает с жидкостью DOT 5 на силиконовой основе – она встречается реже и воду так активно не впитывает.

Замена тормозной жидкости и сроки

Когда нет никаких сведений о том, меняли ли жидкость вообще, ждать тревожных звоночков бессмысленно. Разумнее заглянуть в сервис или обзавестись тестером и проверить самостоятельно. Процедура замены стоит недорого, зато остается единственной страховкой от того, что в экстренной ситуации педаль сохранит упругость, а машина – послушность.

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