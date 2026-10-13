Когда на машину можно ставить квадратный номер

В МВД рассказали, когда на машину можно установить квадратный номер

Квадратный номер на автомобиле в России – вариант не для всех. Ставить его разрешено лишь тогда, когда обычный прямоугольный знак физически некуда прикрепить: конструкция машины этого не позволяет. Именно так ситуацию объяснили в пресс-центре МВД РФ, отвечая на запрос ТАСС.

Речь, по сути, о знаках типа 1А. Это квадраты размером 290 на 170 мм. Для сравнения: привычный прямоугольный номер типа 1 – 520 на 112 мм. Так что 1А остается выходом для машин с нестандартным местом крепления, где стандартный знак не разместить.

Кстати, чаще всего такие крепления встречаются у автомобилей, которые выпускали для внутренних рынков Японии и других азиатских стран. Попадаются среди них и модели из США с Канадой.

Все требования к регистрационным знакам зафиксированы в национальном стандарте ГОСТ Р 50577-2018. Его утвердили приказом Росстандарта в сентябре 2018 года, а разработал документ профильный технический комитет по стандартизации ТК-278. В нем прописаны конкретные типы знаков для разных видов транспортных средств.

Ну и о процедуре. Присваивают регистрационные номера и выдают сами знаки подразделения Госавтоинспекции – при регистрации автомобиля. Что до правил установки, они закреплены приложением «ж» национального стандарта.

Ранее «За рулем» рассказал, сколько коммерческих автомобилей зарегистрировано в России.

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