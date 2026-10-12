Цены на этот надежный японский внедорожник стартуют от 11,5 млн рублей

В России по альтернативным каналам вновь завозят легендарный Toyota Land Cruiser 300

Официально модель пришла к нам еще в 2021 году, но теперь автомобили завозят по альтернативным каналам, и предложение в классифайдах достигло нескольких сотен машин. Основной поток идет с Ближнего Востока – это новые «трехсотые» в обновленной версии 2025-2026 годов.

Toyota Land Cruiser 300

Самый доступный вариант нашли в Бурятии: в Кяхте Land Cruiser 300 без пробега продают примерно за 11 500 000 рублей. Это базовая комплектация с тканевым салоном, упрощенной цифровой приборкой, уменьшенным экраном мультимедиа и без климат-контроля для задних пассажиров. Под капотом – атмосферная V-образная «шестерка» 1GR-FE объемом 4,0 литра на 275 л. с. и 385 Н*м, работающая в паре с 6-ступенчатым автоматом. Привод, как и положено, полный.

За 12 500 000 рублей во Владивостоке предлагают более мощный праворульный вариант: бензиновая «шестерка» 3,4 литра с двойным турбонаддувом выдает 415 л. с. и 650 Н*м. В Краснодаре за 12 800 000 рублей продают богато оснащенную версию с атмосферным мотором на 275 сил – черная кожа, подогрев и вентиляция сидений, мультируль с деревянными вставками, полностью цифровая приборка, топовая мультимедиа, мониторы для задних пассажиров, люк и охлаждаемый бокс.

Toyota Land Cruiser 300

В Москве минимальная цена такого внедорожника – 12 900 000 рублей, в Санкт-Петербурге – от 14 190 000 рублей. Машины есть также в Ростове-на-Дону, Казани, Иркутске, Томске, Омске, Тамбове, Екатеринбурге, Сочи, Перми, Туле, Нижнем Новгороде, Самаре, Горно-Алтайске, Набережных Челнах, Архангельске, Вологде и других городах.

В продаже встречаются как пяти-, так и семиместные версии. Крупные московские дилеры просят за Land Cruiser 300 до 16 990 000 рублей, а бронированный вариант обойдется минимум в 27 900 000 рублей.

О том, с какими сложностями столкнутся покупатели из-за ограничений серого импорта, «За рулем» уже рассказывал.