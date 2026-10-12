Странно и дорого: такого Porsche вы еще не видели

В США на продажу выставили лимузин, переделанный из спорткара Porsche 356

На торги американского аукциона Bring a Trailer попал Porsche 356 1953 года, растянутый почти вдвое.

Перед вами очень странный свадебный лимузин, который создали для коллекционера Джона Диксона, желавшего удивить гостей на свадьбе дочери. По всей вероятности, у него получилось: передняя и задняя части остались без изменений, но вот центральная вставка с открывающимися против хода задними дверями выглядит весьма неожиданно. При этом она не лишена и своего рода гармонии – все работы выполнены со вкусом и очень качественно.

Двигатель тут – 1,6-литровый оппозит от Porsche 912 в паре с 4-ступенчатой механикой. Нюанс в том, что по сути это тот же мотор, что ставился на Porsche 356, но для «девятьсот двенадцатого», фактически являвшегося бюджетной версией первого Porsche 911, ему добавили тяги на низах, чуть пожертвовав мощностью – 90 л.с. вместо 95. Согласитесь, в условиях выросшей массы представленного проекта более эластичный мотор – точно не лишний.

Внутри машины – отдельный пассажирский салон за стеклянной перегородкой, шторки, мягкая сдвижная секция в крыше, подставки для шампанского и даже термометр, показывающий температуру снаружи и внутри. Не то чтобы это был тяжелый люкс, но машина и впрямь интересная. И для сегодняшнего дня – недешевая: текущая цена составляет 85 тысяч долларов (около 7,2 млн рублей), торги будут идти до 16 октября...

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