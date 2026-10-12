Французы показали конкурента Porsche 911

На автосалоне в Париже прошла премьера концептуального купе Alpine A310 Vision

Новый электрический GT дебютирует на Парижском автосалоне 12 октября, но официальные фото «засветили» за сутки до премьеры.

Внешность удалась: тут и отсылки к мировым суперкарам прошлого как таковым, и цитаты из культового купе Alpine 1970-х, современной интерпретацией которого A310 Vision и является.

Машина получилась низкой и широкой: при габаритной длине 4,55 м ширина кузова составляет 2,03 м, а высота – всего 1,18 м. А главная особенность – в фарах: они не поднимаются наверх, как у многих спортивных машин, а ныряют под капот, открывая LED-свет с цветами французского флага.

Задняя светотехника тоже интересная: светодиодный фонарь с подсвеченной надписью Alpine во всю ширину кузова – основные тренды электромобильности тут соблюдены. И да, платформа APP (Alpine Performance Platform) обещает три электромотора и полный привод – для машины с компоновочной схемой салона 2+2 должно получиться довольно горячо...

Собственно, в конкурентах – ни больше ни меньше – Porsche 911. Серийный электрический Gran Turismo на базе концепта A310 Vision ожидается к 2028 году.

Тем временем в Porsche полностью электрический 911 не планируют, а кроссоверу Macan вовзращают бензиновую версию, тогда как Boxster и Cayman действительно будут исключительно «электричками».