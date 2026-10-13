Наклейка на авто может обернуться штрафом: где проходит граница

Автоюрист Воропаев: за рекламу на машине штрафуют на сумму от 2000 до 5000 рублей

Разместить рекламу на собственном автомобиле вроде бы никто не запрещает – но расслабляться не стоит. Универсального правила тут не существует, все зависит от того, куда именно нанесено изображение и как эксплуатируется сама машина, сообщает «Авторадио».

Обзор водителю ничего заслонять не должно. Это, пожалуй, главное требование, от которого пляшут все остальные. Есть и нюанс с цветом: если рекламное оформление полностью перекрывает оттенок кузова, вписанный в документы, тоже могут возникнуть вопросы.

Где заканчивается безобидная наклейка и начинается нарушение, радиостанции «Авторадио» пояснил автоюрист Лев Воропаев:

«Допустим, если автомобиль преимущественно сделан, переделан под товар и разъезжает по дорогам, тогда водитель, если он является физическим лицом, для него предусмотрен штраф от 3000 до 5 000 рублей. Если водитель, допустим, на заднее стекло нанес рекламу, и это ограничивает обзорность, то есть влияет на безопасность дорожного движения, там у нас штраф от 2000 до 2 500 рублей.



Если транспортные средства используются незаконно в качестве звуковой рекламы, тоже у нас штраф от 2000 до 2500 рублей. Как правильно разместить рекламу на машине: ну, во-первых, нужно определиться с тем местом, где вы хотите на автомобиле разместить эту рекламу, чтоб она не ограничивала обзор. Обычно, да, это можно использовать капот, двери, там, задние какие-то части свободные, куда можно наклеить вот вашу рекламу».

Речь, по сути, идет о трех разных составах. Машина, переоборудованная под продвижение товара и колесящая по дорогам, – это история про штраф от трех до пяти тысяч рублей для физлица. Залепленное рекламой заднее стекло, мешающее смотреть назад, обойдется дешевле – от двух до двух с половиной тысяч. Столько же придется заплатить тем, кто нелегально превратил транспорт в передвижной громкоговоритель.

Что до правильного размещения, совет простой: сначала выберите место, где картинка не будет закрывать обзор. Обычно подходят капот, двери и свободные участки сзади – туда и клейте.

Отдельная тема – служебный транспорт. На машинах Госавтоинспекции, скорой помощи, МВД и МЧС рекламу размещать нельзя вообще.