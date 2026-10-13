Как выбрать безопасную и эффективную «незамерзайку»? Советы экспертов

Изопропанол и этанол — безопасная основа незамерзайки, метанол в РФ запрещен

Каждый год с приходом холодов водители задаются одним и тем же вопросом: что заливать в бачок стеклоомывателя. Между тем от качества этой жидкости зависит не только чистота стекол, но и здоровье тех, кто сидит в салоне, – пары отдельных компонентов «незамерзайки» бывают токсичными.

Обзор через лобовое, а у машин с задним стеклоочистителем – и через заднее стекло напрямую зависит от того, как омывающая жидкость справляется со своей задачей. Во многих современных автомобилях она подается еще и на фары. Приличный состав не вредит резиновым уплотнителям, пластику и лакокрасочному покрытию – в отличие от подделок и жидкости на запрещенных компонентах.

Что до норм, то потребительские свойства омывающей жидкости в нашей стране регулирует ГОСТ Р 702.3.006-2022. Он же ограничивает содержание примесей, вредных для организма.

На каком спирте делают незамерзайку

Свойства зимней «омывайки», которую в народе чаще зовут «незамерзайкой», определяет прежде всего спирт в ее основе. Самый ходовой и, что важно, легальный вариант – изопропанол, он же изопропиловый спирт. В чистом виде он замерзает при минус 89°С, водные растворы – смотря по концентрации. Вдобавок изопропиловый спирт ощутимо дешевле этилового, который в России тоже разрешен.

Минусы, правда, тоже имеются. На морозе жидкость густеет, а запах у нее неприятный – производителям приходится глушить его ароматизаторами, и те у некоторых людей вызывают аллергию. Моющие способности изопропаноловых «омываек» ниже, чем у этанольных и метанольных, так что без присадок не обойтись. И еще: изопропанол не считается пищевым спиртом, внутрь его принимать опасно.

« Изопропиловый спирт является основой для производства "легальной" незамерзайки, той самой, которая продается в сетевых магазинах и на АЗС. Стоимость ее производства составляет примерно 150 рублей за пятилитровую канистру. Основной минус такой жидкости – резкий, неприятный запах, который не глушат даже всеразличные отдушки » , – рассказал технический специалист компании Rossko Константин Ершов.

Куда безопаснее для человека состав на этиловом спирте. Его пары в обычных условиях нетоксичны, попадание на кожу тоже ничем не грозит, а лакокрасочное покрытие, резинки и пластик такой жидкости обычно не боятся. Чистый этанол замерзает примерно при – 114°C, поэтому 30-36% спирта в воде хватает, чтобы состав не замерзал до – 23°C.

Текучесть на морозе у этанольной «незамерзайки» тоже хорошая – через форсунки она распыляется даже в сильный холод. Внутрь добавляют активные вещества для смывания грязи и реагентов, отдушки и красители, а еще денатурирующие добавки, чтобы продукт нельзя было выпить.

« Незамерзающая жидкость из этилового спирта – самая лучшая и самая безопасная для человека. Единственный ее минус – это характерный алкогольный запах в салоне авто, который может вызывать вопросы у инспектора ГАИ » , – прокомментировал Константин Ершов.

А вот распространиться такому составу мешает цена. Из-за акциза она заметно выше: в 2024 году ставка составляла около 643 рублей за литр безводного этилового спирта, и производитель вынужден закладывать эту сумму в итоговую стоимость товара. Неудивительно, что этанольные «омывайки» в стране почти не выпускают.

Особая тема – метанол, он же метиловый спирт. В ряде стран его берут за основу омывающей жидкости, но только не у нас. Вещество это дешевое и почти не пахнет, в чистом виде замерзает при – 98°С. В России подобные составы запрещены из-за ядовитости: в 2000 году главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко своим постановлением запретил производство и продажу «незамерзаек» на метиловом спирте, а в 2007-м запрет подтвердили отдельным документом. Импортировать такие жидкости в РФ тоже нельзя.

По запаху и вкусу метанол от этанола почти не отличается, вот только 30-50 граммов этого вещества – смертельная доза, а от 5-10 граммов можно ослепнуть.

« Цена литра этилового спирта составляет около 200 рублей, а цена жидкости у обочины 120-150 рублей за пятилитровую бутыль. Вероятность того, что в таких "незамерзайках" используют этиловый спирт, равна нулю. К сожалению, практически вся она сделана на основе метилового спирта, несмотря на этикетки, гласящие об обратном. Такой состав не имеет практически никакого запаха, поэтому изготовление "незамерзайки" на его основе проще, так как нужно меньше отдушек. Тем не менее пары все же есть, и хоть они и не так опасны, как спирт в чистом виде, но все же имеют свойство накапливаться в организме человека, и со временем могут привести к ухудшению зрения » , – предостерег Константин Ершов.

Как выбрать безопасную незамерзайку

Главный риск при покупке, по сути, один – взять контрафакт на метаноле. Коварство в том, что метанол почти не пахнет, и опасность легко не заметить. Так что отсутствие резкого запаха у товара должно насторожить в первую очередь. Разумнее остановиться на самой распространенной жидкости на изопропиловом спирте: она и легальная, и безопасная. Запах у нее резкий, напоминающий ацетон, – вот и подсказка при выборе.

Этикетку изучайте внимательно. Производитель, адрес производства, подробный состав, температура замерзания, дата изготовления и срок годности – все это там должно быть.

« При выборе нужно ориентироваться на три вещи: заявленную температуру замерзания, состав и надежность продавца. Брать жидкость стоит с запасом по морозу. Если на этикетке указано – 20°С, то при реальных – 20°С она уже может начать густеть, поэтому берите с показателем ниже, чем ожидаемые холода в вашем регионе. Покупать лучше на легальных заправках и в крупных магазинах, а не с рук у дороги – там выше всего риск нарваться на некачественный продукт » , – рассказал технический директор GNV Oil Group Павел Попов.

« Покупайте "незамерзайку" только в проверенных сетевых автомагазинах или на официальных автозаправочных станциях, где продавцы дорожат своей репутацией. Жидкость должна быть прозрачной и без осадка. На этикетке должен быть указан изопропиловый или этиловый спирт. Также там должны быть полные контакты производителя. Эти спирты безопасны для здоровья. Они не вредят резине и лакокрасочному покрытию авто » , – рассказала заместитель руководителя отдела продаж « Авторусь-Севастопольский » Ольга Уколова.

От климата региона тоже многое зависит. Общее правило такое: морозостойкость жидкости должна быть на 5-10°C ниже среднесуточной зимней температуры в тех краях, где машина эксплуатируется. Для средней полосы, где ниже – 30°C бывает редко, хватит отметки – 25 или – 30°C. Сибирь и Урал, где зимой – 28-40°C – обычное дело, требуют варианта от – 35 до – 40°C. Южанам, у кого зимой около нуля, подойдет – 5-10°C. И еще нюанс: эксперты советуют отнимать 3-5 градусов даже от заявленных – 20°C, потому что при – 18°C такая жидкость уже может начать густеть.

Как проверить температуру замерзания

« В случае замерзания жидкости в бачке омывателя не следует заливать туда кипяток, поскольку резкий перепад температур может привести к повреждению пластикового бачка. Рекомендуется припарковать автомобиль в отапливаемом помещении на несколько часов, после чего заменить антифриз » , – рассказал директор по послепродажному обслуживанию « ГК АвтоСпецЦентр » Игорь Серебряков.

Цифра на этикетке (допустим, до – 25°C) отражает результаты лабораторных тестов в идеальных условиях. На деле морозостойкость нередко оказывается ниже заявленной. Влияет и долитая ранее вода – концентрация спирта падает, а вместе с ней и фактическая температура замерзания. Есть и другой момент: спирт летуч. Долго постоял открытый бачок – часть спирта испарилась, и жидкость стала менее морозостойкой. Отчасти поэтому прошлогодние остатки лучше не использовать.

Соответствие заявленным данным проверить все-таки можно. "Точнее всего провести измерения ареометром для незамерзающих жидкостей: он показывает плотность и соответствующую ей температуру. Проще, но грубее – выставить немного жидкости на мороз: если при заявленной температуре она густеет или кристаллизуется, характеристикам она не соответствует", – отметил технический директор GNV Oil Group Павел Попов.

Существует и бытовой способ. Немного «незамерзайки» наливают в пластиковую тару и отправляют в морозильную камеру, где обычно около – 18°C. Часа через два картина станет ясной: качественный состав останется полностью жидким. "Оставьте пробник в морозилке на 2-3 часа. Если он не превратился в лед, продукт качественный. Еще один простой вариант без приборов: оставьте канистру на морозе. Если жидкость стала густой или мутной при температуре ниже заявленного градуса, она некачественная. Также для точной проверки можно использовать автомобильный рефрактометр или ареометр", – советует заместитель руководителя отдела продаж "Авторусь-Севастопольский" Ольга Уколова.

О том, какие технические жидкости вообще стоит заливать в машину, «За рулем» уже рассказывал.

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