Китайские грузовики забраковали: что будет с продажами в России

Росстандарт запретил продажи в РФ нескольких моделей китайских грузовиков

Российский рынок потерял часть китайских грузовиков и спецтехники. Росстандарт запретил выпускать в обращение несколько моделей четырех марок – Dongfeng, Foton, XCMG и JAC. Об этом регулятор сообщил 12 октября.

Решение появилось не на пустом месте: до него прошли внеплановые выездные проверки. Машины, как выяснилось, не отвечают требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств. За нарушение запрета на продажу предусмотрена административная ответственность.

Под ограничения попали легкие грузовики Dongfeng (тип DFRZ-35), среднетоннажные Foton (тип 77N5BJ), тягачи JAC K7 и автокраны XCMG (тип XCT50G5-1S и XCA200G7-1S). Кроме того, запрет касается спецтранспорта типов 77ADJL на базе JAC, SE27 на базе Kia, TD-001 на базе Shacman, N382a-A2 на базе FAW и KFN332 на базе Ford.

Среди выявленных в ходе проверок несоответствий – нарушения требований к тормозным системам, выбросам видимых загрязняющих веществ, травмобезопасности наружных выступов, местам крепления ремней безопасности и защитным свойствам кабин. Также претензии касаются уровня внешнего и внутреннего шума, оснащения устройствами вызова экстренных оперативных служб, устройствами освещения и световой сигнализации, а также боковыми и задними защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов.

В частности, несоответствие транспортных средств установленным требованиям безопасности может привести к ДТП, возникновению аварийных ситуаций, травмированию и гибели людей, указал регулятор. Росстандарт выдал официальным представителям производителей и заводам-изготовителям предписания о разработке программ мероприятий по предотвращению причинения вреда, предусматривающих отзывные кампании. Они должны охватить как непроданные автомобили, так и машины, уже находящиеся в эксплуатации. Дилеры должны будут связаться с владельцами затронутых машин и сообщить порядок бесплатного устранения выявленных нарушений.

Как отметили в Росстандарте, представители компаний уже уведомили ведомство о приостановке реализации соответствующей продукции и начали разрабатывать программы устранения нарушений. В ведомстве подчеркнули, что ограничения могут быть сняты после устранения выявленных несоответствий, и в качестве недавнего примера привели отмену ограничений на выпуск в обращение грузовых автомобилей Shacman SX3258.

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