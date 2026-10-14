Люксовый минивэн от Huawei и Chery привезут в РФ: чем интересна эта модель

В Россию в начале 2027 года привезут люксовый минивэн Luxeed V9

Продажи минивэна Luxeed V9 в России стартуют в начале следующего года. Причем завозить машину станут по схеме параллельного импорта – такую информацию Autonews.ru сообщил источник в дилерской среде.

Марка Luxeed – совместный проект Huawei и Chery, так что за этим названием стоит альянс двух крупных китайских игроков.

Живых экземпляров у продавцов сейчас нет. Правда, часть ретейлеров готова привезти автомобиль строго под заказ.

С ценами пока полная неясность – их еще не озвучили. В конкурентах новичку числят Zeekr 009, Voyah Dreamer и Toyota Alphard.

Гибрид, моторы и оснащение

Технически Luxeed V9 – последовательный гибрид. Бензиновый мотор объемом 1,5 литра здесь работает исключительно как генератор и подзаряжает батарею, а базовую версию приводит в движение электродвигатель на 309 л.с.

Модификации подороже получили полный привод и два электромотора суммарной мощностью 520 л.с. Запас хода у такой машины превышает 1,2 тыс. км.

Из интересного – фары, проецирующие разные изображения, холодильник, потолочный дисплей с целым набором интерактивных функций и необычные подушки безопасности, по форме напоминающие кокон.

Luxeed V9

О новинках Geely для российского рынка «За рулем» ранее уже рассказывал .

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