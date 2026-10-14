Эти машины больше всего подешевели на вторичке за год

В «Авито Авто» назвали лидера по снижению цен среди авто с пробегом

Средняя цена подержанной Lada Priora в третьем квартале 2026 года составила 316 тыс. рублей – на 9% меньше, чем годом ранее. Именно эта модель сильнее всех потеряла в стоимости среди автомобилей с пробегом. Данные привели в «Авито Авто».

В отечественном сегменте Lada Kalina подешевела на 8,8% – до 267 тыс. рублей. Что касается Lada 2112, ее средняя стоимость снизилась на 6,4% и составила 180 тыс. рублей.

Иномарки и корейские бренды

У иностранных марок падение оказалось скромнее. Сильнее всего – у Opel: минус 4%, до 568 тыс. рублей. Следом расположились Skoda (подешевела на 3,5%, до 1,1 млн рублей) и Daewoo (минус 3,3%, до 213 тыс. рублей).

В немецком сегменте лидером по снижению цены стала Opel Astra – 4,7%, до 527 тыс. рублей. Volkswagen Passat потерял 3,7% и теперь стоит 736 тыс. рублей. Volkswagen Polo, в свою очередь, подешевел на 2,1%, до 892 тыс. рублей.

Корейские модели тоже сдали позиции, правда меньше. Kia Rio подешевела на 2,9% – до 906 тыс. рублей, Hyundai Solaris – на 2%, до 927 тыс. рублей, а Kia Sportage – на 1,5%, до 1,6 млн рублей.

Средняя цена на рынке и перспективы

Если смотреть на рынок целиком, средняя цена машины с пробегом в России в третьем квартале 2026 года держалась на уровне 1,3 млн рублей. Сведения об этом тоже предоставила «Авито Авто».

С новыми автомобилями картина иная, и она тревожнее. Нижний средний класс, как отмечают экономисты и эксперты рынка, перестал заходить в автосалоны. Чтобы массовый покупатель снова вернулся в шоу-румы, средняя цена новой машины должна опуститься до 800 тыс. рублей. Сегодня же она в четыре раза выше.

О том, что даже 20-летний японец при должном уходе еще послужит, «За рулем» уже рассказывал.

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