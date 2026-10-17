Торговые войны: Пекин вдвое урежет экспорт гибридных авто в Европу

Китай и ЕС подписали соглашение о сокращении поставок гибридов на европейский рынок

Китай и Европейский союз достигли договоренности по торговле гибридными автомобилями.

Соглашение было зафиксировано 9 октября на переговорах в Пекине с участием еврокомиссара по торговле Мароша Шефчовича, министра коммерции КНР Ван Вэньтао и вице- премьера Хэ Лифэна.

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По словам Шефчовича, благодаря достигнутой договоренности экспорт гибридных автомобилей и подзаряжаемых гибридов (PHEV) из Китая в ЕС может сократиться более чем наполовину. По сообщениям СМИ, Китай согласился уменьшить поставки вдвое за четыре года, однако конкретных цифр еврокомиссар не назвал.

По информации из кругов ЕС, расчеты могут отталкиваться от ожидаемых объемов поставок в текущем году – упоминался диапазон от 600 тысяч до 800 тысяч автомобилей. Пока не подтверждено, что именно эти цифры лягут в основу соглашения. Неизвестен и механизм реализации ограничения: будет ли это добровольное самоограничение китайских производителей, система квот или иной инструмент.

Ни китайская, ни европейская сторона подробностей пока не обнародовали.

Причиной обсуждения стал резкий рост импорта китайских гибридов в ЕС. Только в июле в Евросоюз было ввезено около 50 тысяч гибридных легковых автомобилей из Китая, тогда как годом ранее – лишь 19 тысяч. По данным ACEA, в первом полугодии доля китайских брендов на рынке гибридов достигла 14%, а в сегменте подзаряжаемых гибридов – 25%. Еще в 2024 году каждый из этих показателей составлял всего 2%.

Столь резкий рост связан с введением ЕС дополнительных пошлин на китайские электромобили с конца октября 2024 года. Помимо стандартной импортной пошлины в 10%, в зависимости от производителя взимаются сборы до 35,3%.

Гибриды и PHEV под эти меры пока не подпадают, поэтому Еврокомиссия рассматривала защитные меры для них, включая тарифные квоты. По информации из Брюсселя, речь пока идет лишь о «проработанных вариантах, а не о принятых решениях».

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