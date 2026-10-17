Как вернуть отобранные за нарушение ПДД права

МВД: водительские права возвращают после экзамена на знание ПДД и оплаты штрафов

Водитель, лишенный водительского удостоверения за нарушения правил дорожного движения, для возвращения прав должен сдать теоретический экзамен, уплатить штраф и в отдельных случаях пройти медкомиссию. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России.

«По истечении срока лишения специального права за совершение административных правонарушений, предусмотренных ст. 9.3 и гл. 12 КоАП, водительское удостоверение или удостоверение тракториста-машиниста, изъятые у лица, подвергнутого данному виду административного наказания, возвращаются после проверки знания им правил дорожного движения и после уплаты в установленном порядке наложенных на него штрафов за административные правонарушения в области дорожного движения», - сказали в пресс-центре.

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В МВД отметили, что хранение невостребованных удостоверений осуществляется в течение трех лет, по истечении которых они могут быть уничтожены. "При обращении в подразделение Госавтоинспекции ранее лишенному специального права гражданину необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а в оговоренных случаях также еще и медицинское заключение об отсутствии медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению ТС", - добавили в ведомстве.

Медицинская справка для возврата водительских прав требуется, если их лишение было связано с управлением автомобилем в состоянии опьянения, отказом от медицинского освидетельствования либо оставлением места ДТП. Правила возврата водительского удостоверения также регламентируют порядок проверки знания правил дорожного движения.

О том, за что срок лишения водительских прав могут удвоить, «За рулем» рассказывал в отдельном разборе.

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