Hyundai обновила свой доступный кроссовер в стиле новейшего Tucson

Hyundai представила новый Bayon на Парижском автосалоне

На Парижском автосалоне корейская марка Hyundai показала полностью новую версию компактного кроссовера Bayon. Перемены затронули и внешность, и техническую часть – об этом сообщили представители производителя.

Самое заметное – радикальный редизайн. По словам Hyundai, он нужен, чтобы машина выделялась на дороге. Основой стиля стала концепция Art of Steel, уже знакомая по последнему поколению Tucson.

Узнаются и характерные детали: дневные ходовые огни в форме «хоккейной клюшки», приподнятая линия капота, массивные расширители колесных арок. Название модели теперь крупно выведено под эмблемой Hyundai на крышке багажника. Впервые у Bayon появилась комплектация N Line – спортивный обвес, 18-дюймовые колеса, сдвоенные выхлопные патрубки, а в салоне красная прострочка и металлические педали.

Дизайн, размеры и оснащение салона

Габаритно кроссовер воспринимается крупнее предшественника. Подкрепляет это ощущение и техника: колесная база прибавила 20 мм и теперь составляет 2600 мм.

Из опций – два экрана диагональю 12,3 дюйма, камеры кругового обзора, вентиляция сидений и панорамная крыша. Есть также система Digital Key 2 (машину можно открыть и завести со смартфона) и аудиосистема Bose.

При этом блок физических кнопок на консоли сохранили. Привод остался только передним – полный для Bayon не предусмотрен. Моторы: от 89 до 136 л.с. Базовый вариант – 1,0-литровый четырехцилиндровый турбомотор T-GDI мощностью 89 л.с. Коробка на выбор: 6-ступенчатая МКП или 7-ступенчатый робот.

Тот же двигатель есть в версии на 114 л.с. с аналогичными трансмиссиями; разгон до сотни у нее занимает 10,8 секунды против 14,1 у базовой.

Топовый вариант – гибридная установка 1.6 HEV на 136 л.с., которая сочетается только с 6-ступенчатым преселективным роботом. Уровень рекуперации водитель регулирует подрулевыми лепестками. Как уточнили в Hyundai, гибридная начинка немного сокращает объем багажника.

К европейским дилерам обновленный Bayon приедет в начале 2027 года. До России он, вероятно, доберется по схеме параллельного импорта. Ранее сообщалось, что Hyundai намерена представить к 2030 году более 100 новых и обновленных моделей.

О том, что физические кнопки возвращаются в салоны новых машин, «За рулем» уже рассказывал на примере обновленного JAC JS6.

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