Jeep может вернуться к истокам, выпустив современную версию Willys

Jeep намекнул на возрождение модели Willys для борьбы с китайскими конкурентами

Компания Jeep всерьез рассматривает возвращение к своим корням.

На закрытом брифинге в Париже руководство марки намекнуло на разработку современной интерпретации легендарного Willys. Этот проект может стать настоящим «козырем в рукаве» для европейского рынка, ведь Willys – не просто модель, а историческая основа всей марки Jeep.

Jeep Willys

Глава европейского подразделения Jeep Ксавье Пежо подтвердил, что Willys – одна из значимых идей для будущего расширения линейки. Хотя конкретные сроки запуска пока не называются, инсайдеры связывают дебют новинки с завершением стратегии Road to 2030. Ожидается, что автомобиль появится не раньше конца десятилетия.

Судя по загадочному тизеру с ящиком и штампом Not Fragile («Не хрупкий груз»), а также информации итальянских изданий, новый Willys может получиться компактным, угловатым и аскетичным. Главное – он будет электрифицирован. Это позволит Jeep предложить доступную альтернативу китайским электромобилям, которые активно захватывают рынок.

Willys

Пока проект находится на ранней стадии концепции, но в компании уже признали важность конкуренции с азиатскими брендами.

Прежде чем Willys получит «зеленый свет», Jeep планирует обновить европейский модельный ряд. К 2030 году линейка расширится с двух до шести моделей: к Avenger и Compass присоединятся новый Renegade, электрический Recon, субкомпактный кроссовер и флагманский внедорожник. Сам же Willys, судя по всему, станет основной моделью этого обновления.

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