Покупка популярного китайского кроссовера б/у: почему стоит рискнуть, но только с МКП

Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев рассказал о проблемных местах Lifan X60 с пробегом

Сегодня за бюджетные кроссоверы-иномарки двадцатилетней давности с огромными пробегами продавцы просят не меньше 400 тысяч рублей, но спрос на такие машины все же есть.

На этом фоне Lifan X60 выглядит почти подарком: цены на вторичке стартуют со 150 тысяч рублей. И даже за эти деньги продавцы порой пишут «на ходу, ремонта не требует», хотя верится с трудом.

Это переднеприводный кроссовер с клиренсом 179 мм и багажником на 405 литров, выпускавшийся с 2012 года. Репутация у модели противоречивая, и ситуацию усугубляет то, что марка Lifan прекратила существование – проблемы с запчастями сегодня наблюдаются даже у активно работающих в России китайских брендов, а уж у «мертвого» и подавно.

Как и всем моделям, выпущенным в Черкесске, Х60 присущи стремительная коррозия и небрежная сборка, которые дополняются низким качеством комплектующих и общей ненадежностью: сломаться может что угодно и в любой момент. Отдельные владельцы уверяют, что до 100 тысяч км все работало исправно, но чаще бывает наоборот.

Lifan X60

Мнение эксперта

Сергей Зиновьев, редактор журнала «За рулем»:

– У Х60 неплохой мотор 1.8 (128 л.с.), в его основе – тойотовский 1ZZ-FE.

А коробки передач доверия не вызывают: подшипники в механике часто сдаются к 100 тысячам км, вариатор Punch VT2 до 150 тысяч км доживает, похоже, только в теории, а в ремонте столь же дорог, как и прочие CVT.

Lifan X60

Полмиллиона – это максимум, который разумно отдать за Лифан X60 с пробегом 80-120 тысяч км. Решиться на такую машину можно лишь в одном случае: если под капотом механика и вы готовы к частым поломкам и непрерывной борьбе с ржавчиной.

О том, какие машины с пробегом еще послужат при должном уходе, «За рулем» уже рассказывал.

Обзор выгодных предложений по ОСАГО в 2026

Согласие – ОСАГО. 100% онлайн за 5–10 минут. Дополнительно можно оформить Белую карту (расширение к ОСАГО для поездок в Беларусь) или Мини-каско — покрывает ущерб, даже если у виновника нет полиса.

АльфаСтрахование – ОСАГО. Е-ОСАГО. Страховая сумма до 500 000 ₽. Минимальный срок от 20 дней.

Сравни – ОСАГО. Сервис подбора и покупки полиса ОСАГО в 3 шага: рассчитать стоимость - выбрать лучшее предложение - купить.

Mafin – ОСАГО. Сервис автоматически заполняет данные автомобиля и сохраняет расчёты. Бонус от «За рулем»: промокод AFFILEAD10 - кэшбэк 10% от стоимости полиса. Примените промокод на сайте страхователя, введя его в специальное поле «Промокод».

Рекомендуем также: Как реально сэкономить на каско до 50%? Обзор самых доступных допстраховок на автомобиль.

Реклама:

ООО "СК "Согласие". 7706196090 ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6ayxwYUt6D6Z4tCQTusKfqc9FgyCrvkTDbnpgUUGzP81WHYQoJ

АО «АльфаСтрахование». 7713056834 ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6Fxae14GfsEb4WxKciSQEhvdLGPhAChhzzStRRiZat3zcxCcUL

ООО "ЭЛ СИ СИСТЕМС". 7730004900 23HWSj1HUuahiZs4tCUg4ytv466ktK1pNHHqrSbUJgMRKqMpDyDwhMj6r3QEC5eZDsm6zyffa3TKiF

ООО «Сравни.ру». 7710718303 ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6aykNXZb8AwGcLEwiHGeKbp71e4PeeoMEBzvsxPt8EwdPdHQan