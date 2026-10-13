АВТОВАЗ запускает подписку на еще одну популярную и практичную модель
АВТОВАЗ объявил о расширении подписочного сервиса « LADA Легко». Теперь клиентам доступен не только седан Vesta, но и практичный фургон Largus в комплектации «Комфорт». Главное же новшество – возможность оформить подписку для юрлиц и представителей малого бизнеса.
Фургон Largus ценят за вместительный кузов: он одинаково удобен для семейных перевозок и рабочих задач. Под капотом – 1,6-литровый двигатель, который работает в паре с механикой.
Стоимость подписки зависит от статуса клиента. Для физических лиц ежемесячный платеж составляет 50 990 рублей, для организаций – 52 990 рублей.
Бизнесу предложили и стимул к масштабированию: при оформлении пяти и более машин обеспечительный платеж обнуляется.
Оформить услугу можно полностью онлайн. Клиент оставляет заявку на сайте, оператор помогает создать личный кабинет, где выбирается модель, комплектация и опции. Сейчас сервис работает в Москве и Санкт-Петербурге, но в планах – расширение географии.
Вице-президент по продажам и маркетингу Дмитрий Костромин отметил, что Largus удачно дополняет сервис своей универсальностью.
В будущем компания рассматривает возможность включить в подписку весь модельный ряд Лады и выйти в новые города.
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