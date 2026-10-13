Новая Буханка от УАЗа — сколько она будет стоить?

Эксперт Васильев рассказал о перспективах нового поколения УАЗ Буханка

О том, какими путями может пойти проект « новой Буханки», рассказал автомобильный эксперт Егор Васильев.

«На данный момент ее выпуск вряд ли прекратится. А если говорить об эволюции модели, то это, скорее всего, потребует перехода на новую платформу. Это приведет к большим стартовым затратам и росту цены конечного продукта. В таком варианте спрос на новую Буханку может оказаться ниже», — считает Васильев.

Эксперт упомянул один из обозначенных на заводе векторов нового проекта – использование платформы УАЗ Патриот или Sollers Argo. Но это выведет машину в другой ценовой сегмент, где немало конкурентов, считает Васильев.

Напомним, среди других вариантов платформы – «разморозка» и переосмысление проекта УАЗ-3165 из конца 1990-х... Тема нового поколения уазовского минивэна в последние годы всплывала не раз, но в основном – силами энтузиастов. Например, на фото – работа 2021 года, выполненная воспитанником МГТУ МАМИ Андреем Давыдовым; по этому проекту блогеры «Машинаторы» в 2024 году даже создали ходовой образец.

Но в 2026-м о смене нынешней Буханки заговорили уже на самом УАЗе. Финализировать работу над рассматриваемыми концепциями на заводе планируют к концу 2026 года.

Ранее «За рулем» рассказал, что Патриот получит улучшенный комплекс безопасности.