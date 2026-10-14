Рынок шин в России меняется: чего ждать покупателям зимних колес к концу года?

Розничные продажи легковых шин выросли на 11% в первом полугодии 2026 года

Российский рынок легковых шин в первой половине 2026 года прибавил – розничные продажи поднялись на 11%. Такую цифру привел холдинг «Кордиант».

Оптимизма компании хватает и на весь год. По ее расчетам, розничные продажи зимних легковых шин, то есть сегмент sell-out, по итогам 2026-го окажутся выше уровня 2025 года примерно на 6%.

Есть в отчетности и грузовой сегмент. Эксперты обратили внимание: за первое полугодие подросли сразу два направления – sell-in рынка грузовых ЦМК-шин, куда входят импорт, производство и экспорт, а также sell-out, под которым понимают комплектацию и покупку шин юрлицами.

Прогноз на год здесь еще заметнее. Sell-in рынка ЦМК-шин, по ожиданиям «Кордианта», сохранит существенный рост – до 15% по сравнению с 2025 годом.

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