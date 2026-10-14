Hyundai и Kia могут вернуться в РФ — автопроизводители рассматривают варианты

Посол Кореи Ли Сок Пэ: Hyundai и Kia заинтересованы в авторынке РФ

Интерес к российскому авторынку южнокорейские Hyundai и Kia не потеряли. Более того, по словам посла Республики Корея в России Ли Сок Пэ, компании, вполне возможно, уже сейчас прикидывают, каким образом им вернуться.

«Насколько мне известно, Hyundai Motor и Kia Motors по-прежнему крайне заинтересованы в российском автомобильном рынке. И я полагаю, что они, возможно, проводят исследование рынка на предмет того, как вернуться на российский рынок», – сказал Ли Сок Пэ.

Ли Сок Пэ

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Загвоздка, впрочем, не в желании. Главным барьером остается украинский конфликт: пока он не урегулирован, возвращение южнокорейских автопроизводителей в РФ посол называет крайне сложной задачей.

«Урегулирование конфликта – это главное условие для возвращения. Но, опять же, южнокорейские автопроизводители все еще очень заинтересованы в российской автомобильной промышленности и производстве автомобилей. Насколько известно, исходя из этого интереса, они рассматривают план последующих действий», – подчеркнул он.

До 2022 года картина выглядела иначе: Hyundai и Kia, входящие в один концерн Hyundai Motor Group, шли в России вторыми и третьими по продажам – сразу после Lada. Затем производство и поставки машин приостановили.

Минуло два года, и Hyundai рассталась с российскими заводами, передав их группе AGR. А в январе 2026-го компания утратила право на обратный выкуп этих активов – так что путь назад для нее заметно усложнился.

О том, как складываются дела иностранных марок в России, «За рулем» уже рассказывал.

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